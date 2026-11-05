Luis de Llano ofrece disculpa pública a Sasha Sokol por sentencia judicial de daño moral

El productor Luis de Llano cumple sentencia ordenando a la cantante Sasha Sokol una disculpa pública por daños morales tras una relación en los 80s, asumiendo responsabilidad civil.

El productor Luis de Llano ha emitido una disculpa pública formal hacia la cantante Sasha Sokol, en estricto cumplimiento de una orden judicial dictada por la autoridad mexicana. Este acto busca resolver el conflicto legal derivado de una relación que mantuvieron en la década de los 80, cuando ella era menor de edad y él un adulto. La divulgación del video comenzó a circular en redes sociales la noche del miércoles, aunque el material fue publicado oficialmente desde el 2 de noviembre en la plataforma YouTube bajo el nombre Cumplimiento Luis de Llano. El mensaje representa un cierre simbólico pero legalmente significativo para el caso que ha generado un intenso debate público durante los últimos años.

Detalles de la Sentencia y Responsabilidad Civil

En su mensaje audiovisual, el reconocido productor de Televisa reconoció explícitamente su responsabilidad civil por daño moral. Atribuyó esta condena al carácter ilícito que la legislación civil mexicana asigna a las conductas involucradas, destacando la asimetría temporal existente en el vínculo que sostuvieron con Sasha Sokol Cuillery durante ese periodo histórico. Esta aclaración legal es fundamental para entender la gravedad de la resolución judicial, que no solo aborda el aspecto interpersonal sino también las violaciones a la ley civil vigente en México.

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La sentencia final, vinculada al expediente civil número 642/2022, fue resuelta por la juez del juzgado 62º de lo civil de la Ciudad de México. Este órgano judicial determinó a favor de la cantante y ordenó medidas de satisfacción que incluyen la publicación pública de la disculpa. El cumplimiento de estas medidas por parte de Luis de Llano responde a un acatamiento voluntario e incondicional al resolutivo emitido, marcando un punto de inflexión en la disputa legal que comenzó años atrás.

Reconocimiento de Declaraciones Inexactas

Además de aceptar la responsabilidad por la relación pasada, Luis de Llano rectificó públicamente las declaraciones que había hecho anteriormente sobre el caso. Admitió que sus comentarios públicos fueron desafortunados e inexactos, reconociendo que estos mensajes minimizaron indebidamente el impacto que los hechos juzgados causaron en la esfera personal de Sasha Sokol. Esta autocrítica es parte integral del acuerdo judicial, ya que busca restablecer la dignidad de la demandante y reconocer el daño causado por la trivialización de los hechos.

El productor hizo referencia específica a una entrevista concedida el 6 de marzo del 2022 en el programa La entrevista con Yordi Rosado, transmitido por YouTube. También citó su comunicado del 30 de marzo del 2022, publicado en sus propias redes sociales, indicando que ambos vehículos fueron utilizados para expresar una versión que la corte consideró injusta para la cantante. Al admitir estos errores, Luis de Llano intenta mitigar el daño adicional que estas declaraciones provocaron en la vida privada de Sokol.

Compromiso de No Repetición y Vida Privada

En el desenlace de su mensaje, Luis de Llano reiteró su solicitud de perdón ante la sociedad mexicana. Estableció formalmente que asumía la responsabilidad civil derivada de la sentencia y se comprometió a no volver a realizar mención alguna sobre la persona de Sasha Sokol en ningún medio de comunicación o red social. Este compromiso de silencio es una condición clave para respetar su vida privada, honor, dignidad e integridad, cerrando así cualquier vía de exposición mediática no deseada por parte del productor.

La controversia original se inició en 2022, cuando Sasha Sokol hizo pública la existencia de la relación con el productor. Este acto generó un amplio debate nacional sobre el abuso de poder, el abuso infantil y la revictimización en la industria del entretenimiento mexicano. La sentencia civil definitiva y el posterior cumplimiento por parte de Luis de Llano representan el cierre legal de un capítulo que tocó fibras sensibles en la cultura popular y en la percepción de la justicia para las víctimas de poder.