Luis de Llano ofrece disculpa pública a Sasha Sokol tras sentencia firme de la SCJN

El productor Luis de Llano Macedo cumplió la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ofreciendo una disculpa pública a Sasha Sokol. Descubre los detalles del caso y la reparación por daño moral.

El productor Luis de Llano Macedo emitió una disculpa pública oficial a la cantante Sasha Sokol Cuillery, cumpliendo con una orden judicial firme tras meses de incumplimiento. Esta resolución definitiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pone fin a un litigio civil por daño moral derivado de denuncias de abuso sexual cuando la demandante era menor de edad. El anuncio se realizó el pasado 3 de noviembre a través de un video publicado en un canal específico de YouTube creado para este propósito.

Mecanismo Legal y Sentencia de la SCJN

La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la resolución anterior, determinando que las acciones civiles para reclamar indemnización por violencia sexual sufrida durante la niñez y la adolescencia son procedentes. Esta decisión valida la vía legal utilizada por Sokol para defender su dignidad, intimidad e honor, estableciendo un precedente importante sobre la responsabilidad civil en estos casos. La corte rechazó el amparo solicitado por el productor, cerrando definitivamente la instancia judicial más alta del país.

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El proceso judicial comenzó tras declaraciones realizadas por De Llano en una entrevista concedida el 6 de marzo de 2022 en el programa de Yordi Rosado, transmitido por la plataforma YouTube. Posteriormente, el 8 de marzo, la cantante recordó públicamente los hechos, señalando que su representante y productor había abusado de ella mientras era menor de edad. Este marco temporal de la década de los ochentas fue central en la valoración de la asimetría de poder y la vulnerabilidad de la víctima.

Reconocimiento de Responsabilidad Civil

En su mensaje grabado, Luis de Llano Macedo afirmó reconocer absolutamente su responsabilidad civil por el daño moral decretado en su contra. Declaró que entiende que la legislación civil atribuye carácter ilícito a las conductas de asimetría temporal por el vínculo que sostuvieron, acatando de forma plena la resolución del Juzgado Sexagésimo Segundo Civil, la Séptima Sala y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta aclaración es clave para entender la posición actual del actor ante la justicia.

El productor admitió que sus declaraciones en la entrevista con Yordi Rosado, así como las de su comunicado del 30 de marzo de 2022 publicado en redes sociales, fueron desafortunadas e inexactas. Expresó que dichas afirmaciones violentaron la intimidad y el honor de la cantante. Al admitir estos errores, De Llano busca reparar el daño causado, aunque la sociedad y la víctima han sido quienes han sostenido la verdad sobre los hechos ocurridos.

Consecuencias Judiciales y Antecedentes

La obligación de ofrecer esta disculpa pública formaba parte de un paquete más amplio de medidas de reparación ordenadas por la juez del Juzgado Sexagésimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de México. Además del video, se ordenó pagar una indemnización, abstenerse de mencionar públicamente a la cantante y realizar un curso de sensibilización. La resistencia continua a cumplir estas resoluciones derivó en órdenes de aprehensión ejecutadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina el pasado 2 de septiembre.

Sasha Sokol permaneció cerca de 24 horas en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social San Fernando, en la alcaldía Tlalpan, hasta su salida el 3 de septiembre. Durante este periodo, la representación legal de la cantante señaló que las órdenes llegaron tras el incumplimiento reiterado. En el marco del Día Internacional de las Mujeres, la artista había criticado públicamente la manipulación de la verdad por parte de De Llano, afirmando que él abusa hoy al querer minimizar su responsabilidad.