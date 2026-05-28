Luis García recrimina a los fanáticos de Pumas en "Farsantes con Gloria" y desata polémica

El exdelantero Luis García, conocido como el "Doctor", respondió en vivo a un comentario que cuestionaba su lealtad a los Pumas, declarando que no tiene obligación de apoyar al equipo. Su intervención generó un intenso debate entre aficionados y analistas sobre la libertad de expresión de los exjugadores.

En la última emisión del programa de análisis deportivo "Farsantes con Gloria", transmitido en vivo por TV Azteca, el exdelantero Luis García , conocido en el ámbito futbolístico como el "Doctor", explotó su carácter combativo al leer en pantalla un comentario que, según él, le sacó de sus casillas.

El mensaje, publicado por un seguidor anónimo ocho días antes, cuestionaba la supuesta lealtad del exjugador hacia los Pumas de la UNAM, insinuando que debería volver a apoyar al equipo a pesar de que él había expresado su distancia respecto a la institución. García respondió sin filtros, elevando la voz y dejando claro que no tiene ninguna obligación de respaldar a los felinos.

"No le tengo que ir a Pumas, punto y final. Jugué y fui un pinche Dios en Pumas. Bicampeón de goleo, campeón, la última final contra el América la ganamos nosotros, aplastamos al América de los 90s, no tengo ninguna pinche obligación de irle a Pumas ni de irle al América. En los catorce equipos que jugué, no tengo ninguna puta obligación.

A mí el fútbol me caga", afirmó, expresando su frustración con el ambiente de exigencias que rodea a los jugadores retirados. El intercambio se volvió rápidamente viral en las redes sociales y provocó una ola de reacciones entre los aficionados de la Universidad Nacional y los seguidores de otros equipos.

Mientras algunos defendían la postura de García como una muestra de autenticidad y de la necesidad de que los exjugadores pueden expresar sus opiniones sin ser constreñidos por expectativas ajenas, otros lo acusaron de falta de respeto hacia la afición y de despreciar la historia del club que lo lanzó a la fama. A lo largo de su carrera, el "Doctor" defendió los colores de varios conjuntos importantes: comenzó su trayectoria profesional con Pumas, donde debutó en Primera División y llamó la atención de clubes europeos, lo que le valió fichar por el Atlético de Madrid y la Real Sociedad en España.

De regreso a México, vistió la camiseta del América, Atlante, Chivas, Morelia y Puebla, acumulando títulos de goleo y participaciones en finales de torneo. Sin embargo, su paso por el extranjero le dejó la sensación de haber cumplido un ciclo que ahora prefiere observar desde la distancia. En la segunda mitad del programa, García profundizó en su visión del fútbol actual y explicó por qué decidió abandonar los debates públicos sobre su antiguo club.

"Yo veo una pelota de fútbol y quiero correr para el otro lado, estoy hasta la madre. Espero que quede claro que no tengo obligación de irle a los puñeteros Pumas", reiteró, mientras su compañero Christian Martinoli intentaba mediar la conversación.

La polémica llegó a cruzar la frontera deportiva cuando el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), Guillermo Castañeda, comentó que estaba atento a cualquier señal de violencia verbal y que los medios deberían fomentar el respeto entre exjugadores y aficionados. Por otro lado, el analista Jorge Triana, de la cadena deportiva PAN, señaló que la controversia representaba "una oportunidad" para que tanto la prensa como los clubes reflexionen sobre los límites del discurso público y la responsabilidad de los comentaristas.

En conclusión, el episodio dejó en evidencia las tensiones latentes entre la pasión desmedida de los seguidores y la libertad de expresión de los exfutbolistas, una dinámica que sin duda continuará alimentando el debate en los próximos encuentros deportivos





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