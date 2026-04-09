Luis García Sanz rememora su paso por Pumas y elogia la grandeza del club

El exjugador del Liverpool, Luis García, habló sobre su paso por los Pumas de la UNAM en una entrevista antes del partido Barcelona vs Atlético de Madrid, destacando su cariño por el club y su historia en el fútbol mexicano.

El exfutbolista español Luis García Sanz, reconocido por su paso estelar por el Liverpool de Inglaterra, recientemente asistió al emocionante encuentro entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid. Antes de que el pitido inicial resonara en el Camp Nou, García Sanz tuvo el tiempo y la amabilidad de rememorar su etapa en el fútbol mexicano, específicamente su paso por los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En una entrevista concedida a TNT Sports México, el exjugador, quien también defendió los colores del Atlético de Madrid y del propio Barcelona, compartió sus sentidas reflexiones sobre su experiencia en el balompié azteca. Su paso por los Pumas, entre 2012 y 2013, representó su segunda incursión en el fútbol mexicano, tras una previa etapa en el Puebla, marcando una etapa importante en su carrera y dejando una huella imborrable en la memoria de los aficionados universitarios. La conversación permitió a García Sanz evocar recuerdos y valorar la magnitud del club universitario. \Durante la entrevista, al ser confrontado con una imagen que inmortalizaba su paso por los Pumas, García Sanz irradió satisfacción al recordar su experiencia en la Liga MX y, en particular, su paso por el conjunto del Pedregal. Sus palabras reflejaron el cariño y el aprecio que guarda por la institución y por el país. Describió su tiempo en México como “maravilloso”, destacando especialmente los momentos vividos en los Pumas. Recordó con nostalgia los cánticos de “Goya”, el himno universitario, y enfatizó que, a pesar de no ser el mejor momento de su carrera deportiva, disfrutó plenamente de su tiempo en México. El español resaltó la calidad de la institución, la camaradería con sus compañeros y la atmósfera única que se respiraba en el club. Además, subrayó la grandeza histórica de los Pumas y su impacto en el fútbol mexicano. García Sanz, con la sinceridad que le caracteriza, no dudó en reconocer la importancia del club en la historia del deporte mexicano. \El exjugador también manifestó que sigue de cerca la trayectoria del equipo universitario, reconociendo su legado y su relevancia en el panorama futbolístico del país. A pesar de los altibajos deportivos, García Sanz señaló que los Pumas siempre son un equipo histórico y un firme aspirante al título. A pesar de la creciente competencia de los equipos del norte de México en los últimos años, destacó que los Pumas mantienen su estatus como uno de los favoritos. Sus palabras fueron un tributo a la pasión, la historia y la grandeza de los Pumas, un equipo que dejó una marca indeleble en su carrera y en su corazón. La entrevista culminó con un mensaje de aprecio y respeto hacia la afición universitaria, a la que García Sanz consideró parte fundamental de la identidad del club. Su visita al Camp Nou, además de ser una oportunidad para disfrutar del fútbol de alto nivel, fue un gesto de agradecimiento y cariño hacia un club que sigue presente en su memoria y en su trayectoria deportiva





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