Luis Miguel no está en Nueva York: Martha Figueroa desmentió noticia falsa

Martha Figueroa minificó el rumor de que Luis Miguel esté en Nueva York recibiendo atención médica tras ser consultada por una fuente cercana.

Si bien Luis Miguel es uno de los pocos cantantes que ha logrado conquistar a distintas generaciones del público, sus fanáticas no temen mostrar su amor, admiración y gusto por él.

Una de ellas, que precisamente forma parte del entretenimiento mexicano, es la periodista Martha Figueroa, quien 'mantiene' una cercanía con el ambiente de 'El Sol'. Después de que la reportera Gelena Solano dio a conocer la información en vivo durante el programa 'El Gordo y La Flaca' de Univision, en un enlace, se especuló que Luis Miguel se encuentra en Nueva York recibiendo atención médica. Martha Figueroa, conductora de Hoy, se desmentió y aseguró que la información es falsa.

Mientras Martha no es vista constantemente cerca de 'El Sol', sigue siendo una de las periodistas que ha seguido de cerca tanto su carrera profesional como su vida personal. Esto ha llevado la prensa a dar peso a sus aseveraciones sobre Luismi. Fuente cercana: 'es fake, no hay de qué preocuparse'





vanguardiamx / 🏆 4. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Entertainment News Luis Miguel Martha Figueroa Rumors Fake News

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

¡¿Qué pasó con ‘El Sol’?! Reportan hospitalización de Luis Miguel en Nueva York por un problema cardiacoSupuestamente, el cantante de ‘La Incondicional’ habría acudido a una revisión de rutina cuando le detectaron el problema

Read more »

Desmienten hospitalización de Luis Miguel en Nueva YorkEsto se dijo

Read more »

Luis Miguel desmiente los rumores de problemas de salud y pide respeto y apoyo incondicionalLa salud de Luis Miguel continúa en completo hermetismo. Después de reportes de El Gordo y La Flaca que había rumores de problemas de salud debido a que no seguía las publicaciones de su perfil en Instagram 'The Idol', emitieron un comunicado desmentidos y informaron que no está pasando por problemas. Ante la información que se encuentra circulando en algunos medios y redes sociales, se pide a los seguidores y las fan pages informarse únicamente a través de los canales oficiales.

Read more »

Persona cercana a Luis Miguel cuenta la verdad sobre la salud del cantanteEl día de ayer trascendió que el cantante fue hospitalizado por un problema cardíaco

Read more »