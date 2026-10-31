Lumina: la simulación más detallada del universo primitivo con datos del James Webb

El Centro de Astrofísica Harvard & Smithsonian lanza Lumina, la simulación cosmológica más detallada del universo primitivo, basada en datos del telescopio James Webb.

El Centro de Astrofísica Harvard & Smithsonian ha lanzado el proyecto Lumina, la simulación más detallada hasta la fecha de la infancia del universo. Los primeros dos mil millones de años del cosmos han sido recreados por computadora a partir de los datos aportados por el telescopio espacial James Webb. El modelo, publicado en la revista, recrea la interacción de la materia ordinaria, la materia oscura y la radiación durante ese periodo.

Un mapa del universo primitivo

Lumina es la mayor simulación cosmológica de hidrodinámica con radiación jamás creada. Este tipo de simulación modela cómo interactúan los componentes fundamentales del universo, incluidos el gas, la materia oscura y la luz. Abarca un volumen de espacio más de 100 veces superior al modelado en simulaciones comparables anteriores.

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El proyecto proporciona a los científicos una nueva y potente herramienta para poner a prueba las teorías sobre cómo evolucionó el cosmos tras el Big Bang. Puede entenderse como un mapa de la exploración que los telescopios realizan actualmente en el universo primitivo.

Contexto histórico del Big Bang

En el siglo XX, las ecuaciones desarrolladas por Albert Einstein para describir la relatividad llevaron al sacerdote y físico Georges Lemaître a una conclusión difícil de creer: el cosmos había tenido un inicio. Sus ideas comulgaban con la evidencia presentada por el astrónomo Edwin Hubble, que descubrió que las galaxias no eran estáticas y que el universo también evolucionaba.

Posteriormente, el físico George Gamow tuvo una intuición que profundizaría en estas ideas: si el universo había tenido un principio y este había ocurrido con un estallido, la luz de este acontecimiento debía estar presente aún. Tiempo después, los ingenieros Arno Allan Penzias y Robert Woodrow Wilson probaban una nueva clase de antena en los laboratorios Bell cuando dieron con una interferencia inexplicable.

Aquel ruido provenía de todos los puntos y abarcaba la misma frecuencia de radio que predijo Gamow: habían hallado la radiación de fondo de microondas, la luz del Big Bang.

Importancia de la simulación Lumina

Al comparar las observaciones realizadas por el James Webb, el telescopio Grace Roman y otros observatorios con las predicciones de Lumina, los astrónomos pueden determinar si su comprensión de las leyes que rigen el universo sigue siendo precisa o si los nuevos descubrimientos exigen replantear las teorías existentes. Es decir, corrigen el mapa previo del universo al mismo tiempo que recorren ese territorio ignoto.

Oliver Zier, quien lidera el proyecto, explicó en un comunicado que gracias al James Webb, el universo primitivo se ha convertido en una nueva y apasionante frontera en la astrofísica. Para entender lo que vemos con este telescopio, necesitamos traducir nuestras teorías en predicciones detalladas, señaló. Tras varios años de trabajo, con sus altibajos, resulta increíblemente gratificante ver los resultados de la simulación y observar cómo nuestras predicciones cobran vida en vídeo, añadió.

Futuro de la investigación cosmológica

Lumina representa un avance significativo en la capacidad de los científicos para estudiar el universo temprano. La combinación de datos observacionales de vanguardia con simulaciones de alta precisión permitirá refinar los modelos teóricos y responder preguntas fundamentales sobre la formación de estructuras cósmicas.

El proyecto también destaca la importancia de la colaboración entre instituciones como el Centro de Astrofísica Harvard & Smithsonian y el uso de telescopios espaciales como el James Webb y el futuro Grace Roman. Estas herramientas serán clave para validar o desafiar las predicciones de Lumina en los próximos años.