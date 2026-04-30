Lupita TikTok aclara polémica sobre cirugía estética: 'No me pondré implantes'

La influencer mexicana Lupita TikTok desmintió los rumores sobre una supuesta cirugía de aumento de busto y reveló que se operará por motivos de salud. La polémica surgió tras una publicación en la que posaba con implantes mamarios, generando especulaciones en redes sociales.

Lupita TikTok, la influencer mexicana conocida por su contenido en redes sociales , parece estar en el centro de una polémica que ha generado gran revuelo entre sus seguidores.

Todo comenzó cuando la joven compartió en sus redes una serie de imágenes en las que aparecía en compañía de un médico y sostenía implantes mamarios, lo que llevó a muchos a especular sobre una posible cirugía estética. La publicación, acompañada del mensaje 'Sí hay paraíso', en referencia al famoso programa Sin senos no hay paraíso, hizo que los rumores se extendieran rápidamente.

Sin embargo, la clínica donde supuestamente se realizaría el procedimiento publicó un video en el que se mostraba a Lupita recibiendo una valoración médica, lo que reforzó las especulaciones. En la descripción del video, la clínica agradecía la confianza de la influencer y mencionaba que sus cirujanos plásticos certificados le habían explicado todos los detalles del procedimiento, lo que parecía confirmar que la operación era inminente.

Ante la ola de críticas y comentarios negativos, Lupita decidió aclarar la situación mediante un video en el que aparecía llorando y explicando que todo había sido una broma. La influencer reveló que, en realidad, se sometería a una cirugía por motivos de salud, específicamente para corregir una hernia. En su mensaje, Lupita pidió a sus seguidores que dejaran de juzgarla y explicó que no tenía intención de ponerse implantes mamarios.

Además, mencionó que lleva un estilo de vida saludable, sin consumo de alcohol ni tabaco, y que está en tratamiento de ortodoncia y tomando clases de lenguaje y apoyo personal. La polémica ha puesto de manifiesto la presión que enfrentan las figuras públicas en redes sociales, donde cada acción es analizada y juzgada por millones de personas.

Lupita TikTok, con su aclaración, ha intentado poner fin a los rumores, pero el episodio ha dejado al descubierto la facilidad con la que se pueden generar y difundir falsedades en el mundo digital





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