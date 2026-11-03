Lutnick impulsa reanudación de negociaciones comerciales entre EE.UU. y Canadá

Howard Lutnick lidera el reinicio del diálogo comercial entre Washington y Ottawa tras meses de estancamiento, con foco en aranceles Sección 232 y energía.

Howard Lutnick, secretario de Comercio de Estados Unidos, ha sido identificado como la figura central en el esfuerzo por reabrir las negociaciones comerciales entre su país y Canadá. La televisora canadiense CTV News reportó este lunes que el funcionario actuó como la fuerza impulsora detrás de este reinicio del diálogo bilateral, un movimiento que busca desbloquear las conversaciones que estaban estancadas.

Inicio del acercamiento comercial bilateral

Fuentes diplomáticas de ambas naciones confirmaron que Lutnick inició este acercamiento hace poco más de diez días, marcando un cambio de tono tras meses de inactividad en la mesa de negociaciones. El enfoque principal de las conversaciones actuales se centra en los aranceles de la Sección 232, una competencia directa del departamento que lidera. Estos gravámenes afectan directamente a sectores estratégicos como el acero, el aluminio, la madera y los automóviles, productos clave en la economía de ambos países vecinos.

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Impacto de los aranceles Sección 232

Los impuestos mencionados fueron impuestos anteriormente por Donald Trump bajo el argumento de seguridad nacional, y actualmente alcanzan niveles significativos. Específicamente, los gravámenes llegan hasta un 50 por ciento sobre el acero, el aluminio y el cobre. Por su parte, los vehículos están sujetos a un arancel del 25 por ciento, una cifra que ha generado tensiones comerciales y ha sido objeto de intensos debates recientes entre los sectores industriales de ambas fronteras.

Posiciones de los líderes políticos

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, describió el domingo que ha habido discusiones constructivas y una buena conversación con Donald Trump. El presidente estadounidense manifestó estar muy cerca de alcanzar un acuerdo definitivo, lo que sugiere una convergencia de posiciones en los últimos días. Este diplomacia se entrelaza con la presión política interna que enfrenta Trump antes de las elecciones intermedias programadas para este martes.

Incertidumbre electoral y próximas etapas

Antes de estas elecciones intermedias, los aranceles y el costo de la vida se han convertido en temas centrales en contiendas clave por el Senado, como en el estado de Michigan. Allí, el republicano Mike Rogers ha criticado públicamente los gravámenes existentes, reflejando la sensibilidad electoral del tema. Si bien no se descarta que esta semana se retomen las negociaciones formales, se espera que el representante comercial Jamieson Greer vuelva a la mesa, ampliando la agenda.

Ampliación de la agenda económica

Más allá de los aranceles de la Sección 232, las futuras conversaciones incluirán temas que previamente estaban excluidos del diálogo. Entre los asuntos que se barajan para discutir están el oleoducto Keystone XL y las exportaciones de energía, puntos que afectan la infraestructura y el comercio transfronterizo. Esta ampliación de la agenda podría definir la relación económica entre Estados Unidos y Canadá en los próximos años, más allá de los simples aranceles a productos manufacturados.