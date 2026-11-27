La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, rechaza enérgicamente los reportajes de Latinus y Carlos Loret de Mola, calificándolos de falsos y tendenciosos.

La secretaria de Energía del Gobierno federal, Luz Elena González Escobar, rechazó este viernes 27 de noviembre los reportajes periodísticos publicados por Latinus, calificándolos de falsos y tendenciosos. La titular del sector energético sostuvo que su gestión se ha basado estrictamente en la legalidad y la transparencia.

Defensa de la Integridad de González Escobar

En atención a los señalamientos reiterados por el medio de comunicación Latinus y Carlos Loret de Mola, considero indispensable hacer algunas precisiones y rechazar enérgicamente la narrativa tendenciosa que se ha construido en torno a mi persona. Luz Elena González Escobar señaló que esta narrativa se basa en afirmaciones mentirosas y en interpretaciones que distorsionan deliberadamente los hechos.

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Desmiente Atribución de Inmueble y Patrimonio

Luz Elena González Escobar desmintió los señalamientos en el reportaje periodístico en torno a su patrimonio y la adquisición de un inmueble, además de beneficios en un proyecto energético. La secretaria aseguró que el inmueble señalado fue adquirido antes de asumir el cargo y estaba incluido en su declaración patrimonial, cumpliendo con todos los requisitos legales.

Negación de Tráfico de Influencias en Sonora

El miércoles 25 de noviembre, Luz Elena González Escobar desmintió las acusaciones que se hizo también a través de un reportaje periodístico sobre un supuesto tráfico de influencias. Las acusaciones referían la asignación de contratos para el proyecto fotovoltaico Solitario en San Luis Río Colorado, Sonora, lo cual la funcionaria negó rotundamente.

Principios Rectores de la Gestión Pública

A lo largo de mi trayectoria en el servicio público y en mi vida profesional, me he conducido con honestidad, responsabilidad, integridad, transparencia y apego a la legalidad. Luz Elena González Escobar afirmó que estos principios han guiado su actuación y respaldan su gestión en cada una de las responsabilidades que ha asumido.

Impacto de las Acusaciones en el Sector

Las declaraciones de Luz Elena González Escobar buscan limpiar su nombre y el de la Secretaría de Energía de estas acusaciones. La secretaria reiteró su compromiso con la verdad y la transparencia en la administración de los recursos públicos y los proyectos energéticos del país.