Luztopía Monterrey 2026: Inauguración y Detalles de Navidad Retro

Luztopía inicia el 18 de noviembre con temática Navidad Retro en Parque Fundidora. Conciertos, pista de patinaje y datos económicos del evento hasta enero 2027.

Luztopía regresa a Monterrey con su novena edición bajo el concepto Navidad Retro, una celebración que rinde homenaje a las décadas de 1950 a 1990. La inauguración oficial está fijada para el 18 de noviembre en las instalaciones de Parque Fundidora, donde el espacio se transformará con iluminación y decoración festiva hasta el 6 de enero de 2027.

Detalles del Evento y Temática Musical

La dirección general corre a cargo de Anabel Mellado, quien destacó que el objetivo es unir generaciones alrededor del ambiente navideño mediante luces y música. El evento, organizado por CACAO Producciones, incluye dos espectáculos musicales originales titulados Ritmos de Vinil y Ritmos de Cassette. Estos conciertos se presentarán cada hora durante 10 minutos en el área del Lago, junto al Castillo Multimedia.

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La estructura del festival mantiene el ADN de diseño y escala que caracteriza a la iniciativa. Además de las figuras luminosas y personajes temáticos, se han incorporado nuevas áreas para mejorar la experiencia de los asistentes. Esto incluye una zona lounge de doble tamaño y el área de la cocina de Mamá Claus para ofrecer opciones gastronómicas.

Nuevas Atracciones y Experiencias Interactivas

Entre las novedades de esta temporada se encuentra la pista de patinaje ecológica, que se incluye por primera vez en la historia del festival. Los visitantes también podrán disfrutar de spots interactivos para fotos, playgrounds y una variedad de mercaditos con food trucks. La pulsera mágica está disponible como un complemento opcional al boleto general por 220 pesos.

Esta pulsera permite el acceso a cinco atracciones específicas dentro del recinto. El boleto general cubre el recorrido de figuras luminosas, los espectáculos, los personajes, la zona lounge, los mercaditos y los espacios de juego. Los precios varían entre 160 y 250 pesos dependiendo del día de visita elegido por el público.

Impacto Económico y Asistencia Esperada

Sergio González de la Garza, presidente del Clúster de Turismo de Nuevo León A.C., resaltó que Luztopía se ha consolidado como una tradición navideña nacional con un impacto económico significativo. En la edición anterior, el Parque Fundidora recibió a 320 mil visitantes, de los cuales 100 mil fueron turistas provenientes de otras regiones del país.

Los datos presentados indican que cada visitante gastó un promedio de 410 pesos durante el festival, sin considerar el costo del boleto de entrada. Esta derrama económica refuerza la importancia del evento para la entidad y sus aliados estratégicos. La secretaria de Desarrollo Económico del municipio de Monterrey, Ximena Tamariz García, también participó en la presentación oficial del proyecto.

Ofertas Especiales y Logística del Festival

Para la primera quincena del festival, entre el 18 y el 30 de noviembre, se ofrece una promoción especial que permite adquirir cinco boletos por el precio de cuatro. Federico Clariond, presidente honorario y cofundador de Luztopía, afirmó que el reto anual es superar la expectativa previa mediante experiencias a gran escala que inspiren a las familias.

Las instalaciones del Parque Fundidora continuarán siendo el escenario central para esta celebración. La organización ha planificado una agenda que combina la nostalgia de las décadas pasadas con tecnología moderna de iluminación. Los aficionados a la cultura retro y la música de los 50s a los 90s tendrán un espacio dedicado para disfrutar de estas referencias culturales.