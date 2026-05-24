Lydia Cacho regresa a México para presentar novela sobre México de los sesenta y setenta y denuncia red de trata infantil en su pasado

La escritora y periodista Lydia Cacho regresó a México para presentar una novela que evoca la sociedad de los sesenta y setenta y denuncia una red de trata infantil en su pasado.

"No tengo miedo a que me maten, pero sí un pánico interior por haber visto imágenes que jamás van a dejarme": Lydia Cacho Tras siete años, la escritora y periodista regresa a México para presentar 'Un halcón bajo mi ventana', una novela que evoca a la sociedad de los sesenta y setenta.

, donde denunció una red de trata infantil que involucró al ex gobernador de Puebla, Mario Marín, hoy preso, la escritora hace una pausa en su faceta como periodista de investigación para presentar su novelaLa historia es protagonizada por Julieta, una joven de catorce años que crece en un ambiente marcado por los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971, por la música y el feminismo.

"La ficción y la literatura dan reposo a mi alma y a mi cabeza. Después de hacer periodismo puro y duro, atreverme a inventar un mundo fue un respiro enorme", reconoce Lydia Cacho durante una plática en la que habla del pasado y el precio que ha tenido que pagar por enfrentar al poder





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