Múltiples protestas en CDMX el 5 de noviembre por derechos y justicia

La SSC reporta una jornada con diversas manifestaciones en la Ciudad de México el 5 de noviembre, desde exigencias legales hasta reclamos laborales y derechos humanos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina informó que el jueves 5 de noviembre está previsto un calendario extenso de marchas y manifestaciones en la Ciudad de México. Estas acciones colectivas responden a demandas urgentes en materia de justicia, bienestar animal, derechos laborales y reconocimiento territorial. Las actividades se desarrollarán en diversas ubicaciones estratégicas de la capital mexicana durante el transcurso del día.

Exigencias de justicia y derechos animales

El grupo Vulvas Rebeldes se concentrará a las 11 horas en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para iniciar una marcha rumbo a la Jefatura General de la Policía de Investigación y al Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas. Su objetivo principal es exigir la localización de una joven desaparecida el 5 de noviembre de 2017 en el kilómetro 13.5 de la carretera Picacho-Ajusco, incidente ocurrido tras asistir al Soul Tech Festival.

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Paralelamente, el grupo Liberación Animal MX realizará su movilización a partir de las 7 horas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este colectivo exige que se concrete la votación y aprobación de la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales. Aunque esta propuesta ya fue aprobada por el Senado, ha enfrentado retrasos significativos y falta de quórum en la Cámara de Diputados, lo que motiva su presencia para blindar los avances en la defensa de los derechos animales.

Reclamos laborales del IPN y seguridad social

Trabajadores jubilados y pensionados del Instituto Politécnico Nacional se manifestarán a las 8 horas en múltiples puntos, incluyendo el Eje Central Lázaro Cárdenas y la Avenida Juárez en la Colonia Centro, el Casco de Santo Tomás de Manuel Carpio, el Circuito Interior y la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología Víctor Bravo Ahuja. Sus demandas centran en el cumplimiento del pago de prestaciones económicas derivadas de jubilación y defunción para personas pensionadas, jubiladas y familiares de ex trabajadores del IPN, ante lo que consideran un incumplimiento prolongado de dichas obligaciones.

Por la tarde, el Movimiento de Trabajadores en Defensa de la Seguridad Social llevará a cabo una actividad a las 18 horas en la Sede Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Esta jornada consistirá en una plática con integrantes del Comité Cerezo México para abordar la defensa de la seguridad social y los derechos humanos de los trabajadores, además de manifestar su solidaridad con las personas víctimas de represión por motivos políticos.

Derechos indígenas y protección animal

El Consejo Nacional de la Nación Nguiva Ngigua Popoloca se presentará a las 11 horas en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para solicitar atención a las problemáticas de los pueblos y comunidades indígenas. Sus requerimientos incluyen la protección territorial y ambiental, el respeto a su autonomía y derecho a la consulta, la preservación de su identidad cultural y lingüística, el cese a la criminalización de defensores, la asignación directa de recursos públicos y la creación de un Plan de Justicia y Desarrollo Regional.

En otro frente relacionado con el bienestar animal, los trabajadores del Refugio Franciscano se manifestarán a las 11 horas en rechazo a la inspección judicial solicitada por la Fundación Antonio Haghenbeck y la Lama en el inmueble donde se encuentran resguardados los perros. Estos trabajadores señalan que existe un acuerdo reparatorio ante la Fiscalía y afirman que los animales reciben la atención adecuada, contradiciendo las alegaciones de la fundación.

Acciones culturales, cannábicas y conflicto hotelero

El Colectivo Callejearte realizará una jornada a las 11 horas en la Cineteca Nacional, enfocada en la alimentación comunitaria mediante la distribución de comida solidaria. Asimismo, promoverán la economía colectiva a través de la venta de productos elaborados por integrantes del colectivo, cuyos recursos serán destinados a apoyar la iniciativa La Gira por la Vida, capítulo México, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Mientras tanto, el grupo Plataforma 420 se ubicará al mediodía en el Monumento a la Madre, en la Avenida Cuauhtémoc y División del Norte, y en Gran Canal y Circuito Interior. Su actividad será una jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, acompañada de talleres de reducción de riesgos y daños, así como charlas sobre derechos humanos.

Finalmente, los accionistas mayoritarios del Hotel Novit, ubicado en la colonia Nápoles de la alcaldía Benito Juárez, aseguraron que no existió un despojo del inmueble, sino un cambio de administración aprobado por socios que representan el 57% del capital social de la empresa Promotora Porto, S.A. de C.V. Este conflicto tiene su origen en una asamblea general de accionistas con fecha del 11 de agosto de 2025, en la que se acordó remover a Jorge Estévez Terrazo como administrador único y designar en su lugar a Arturo Rosas Barrientos. Los accionistas explicaron que la asamblea fue convocada por orden de un juzgado civil de la Ciudad de México, luego de que el anterior administrador presuntamente incumpliera por años con sus obligaciones de rendición de cuentas e información financiera, no convocando a asambleas ordinarias anuales entre 2010 y 2024, ni entregando estados financieros ni repartiendo dividendos.