Más de 400 Familias Mexiquenses Obtienen Seguridad Jurídica en su Patrimonio Gracias a Jornada de Usucapión Social

Naucalpan fue sede de la Jornada de Usucapión Social Itinerante, donde 422 familias del Estado de México recibieron títulos de propiedad, asegurando jurídicamente su patrimonio. La iniciativa gubernamental, en colaboración con el IMEVIS y el Poder Judicial, agiliza la regularización de inmuebles a bajo costo, brindando certeza y bienestar a los hogares.

Naucalpan fue el escenario de la Jornada de Usucapión Social Itinerante para el Bienestar de las y los mexiquenses. En este evento, el alcalde Isaac Montoya Márquez resaltó la sensibilidad de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez al impulsar políticas públicas que impactan directamente en la vida de las personas y que se traducen en un bienestar generalizado.

Esta iniciativa, fruto de la colaboración entre el Gobierno del Estado de México, el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS) y el Poder Judicial mexiquense, ha otorgado seguridad jurídica sobre sus bienes inmuebles a 422 familias, permitiéndoles finalmente considerar sus propiedades como suyas de manera oficial y legal. El patrimonio familiar es una prioridad, y esta jornada ha sido un paso crucial para garantizarlo. El presidente municipal felicitó a los beneficiarios, reconociendo que la obtención de sus títulos de propiedad es el resultado de su perseverancia, lucha y esfuerzo, un mérito que ahora se ve protegido y respaldado por las instituciones. Montoya Márquez enfatizó la importancia de la coordinación institucional: Desde el gobierno de Ciudad Naucalpan, reconocemos y valoramos profundamente este esfuerzo. Entendemos que cuando las instituciones trabajan de manera unida, asumiendo cada una su responsabilidad, los resultados son tangibles, positivos y perdurables. Hoy presenciamos esta coordinación en acción: el Poder Judicial facilita los mecanismos legales, el IMEVIS fortalece los procesos de regularización y, desde el gobierno municipal, actuamos como facilitadores directos, conectando a las instituciones con la ciudadanía, las comunidades y las familias. El alcalde subrayó el compromiso del Poder Judicial del Estado de México para acercar la justicia a quienes más la necesitan. Asimismo, alabó el papel fundamental del IMEVIS en este esfuerzo estatal, aportando orden, certeza y un futuro seguro al patrimonio de las familias mexiquenses. Las viviendas dignas son un logro colectivo, un esfuerzo compartido. Montoya Márquez destacó que este tipo de jornadas representan un cambio significativo, transformando una justicia que a menudo se percibe distante o ausente, en una justicia activa que recorre el territorio y se encuentra con quienes la requieren. Estos actos de legalidad son un reconocimiento a la dignidad de quienes han luchado incansablemente por consolidar su patrimonio. Durante la entrega simbólica de títulos, se hizo hincapié en que las Jornadas de Usucapión Social Itinerante agilizan la regularización de inmuebles, permitiendo a las familias obtener sentencias de propiedad en plazos más cortos y a costos reducidos. La satisfacción de tener un hogar propio a un precio justo es ahora una realidad para muchos. El evento, celebrado en el foro Felipe Villanueva del Parque Naucalli, vio la regularización ágil y económica de la posesión de terrenos y viviendas mediante el proceso de usucapión. Este beneficio alcanzó a 422 propietarios y familias de Naucalpan, Atizapán de Zaragoza, Ecatepec y Nicolás Romero, a través de juicios sumarios de usucapión. El director del IMEVIS, Alejandro Tenorio Esquivel, compartió su experiencia al encontrarse con personas que habían poseído sus propiedades por 20 o 25 años y que ahora podían reclamarlas como suyas. Este logro es un reflejo directo de la voluntad de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quien, a través de un decreto de 2024, ha impulsado la regularización del patrimonio familiar mediante el IMEVIS, ofreciendo diversos beneficios a los ciudadanos de los 125 municipios. La legalidad en la entrega de propiedades es una garantía. La magistrada María Alejandra Almazán Barrera, integrante del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial del Estado de México, reiteró el compromiso del gobierno estatal de servir a las personas mediante un trabajo colaborativo y coordinado que genere beneficios concretos





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