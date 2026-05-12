Más de 52 mil personas vinculadas a actividades criminales capturadas en operativos entre gobiernos a lo largo del país

Durante la gira presidencial del titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se reveló que se han asegurado 28 mil armas de fuego y 391.7 toneladas de drogas. Además, se capturó a 52 mil 628 detenidos y se engranó el plan contra la extorsión, con 310 extorsionadores detenidos. Se gözaltas en el caso de huachicol fiscal, y siguen indagando sobre el aseguramiento de un buque en Tamaulipas.

Derivado de las múltiples operaciones realizadas entre los tres niveles de gobierno a lo largo del país, más de 52 mil personas vinculadas a actividades criminales han sido capturadas.

Durante la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheibaum, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, expuso que desde octubre de 2024 se han asegurado 28 mil armas de fuego y 391.7 toneladas de drogas, además de que se capturó a 52 mil 628 detenidos. Como parte del plan contra la extorsión, fue echado a andar desde el 6 de julio de 2025. mil 310 extorsionadores.

Destacó el seguimiento al caso de huachicol fiscal, que este fin de semana llevó a la detención de cuatro personas relacionadas con el aseguramiento de un buque en Tamaulipas, con lo cual también se llevaron a cabo cuatro cateos. Recordó que la indagatoria aún se encuentra en curso





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