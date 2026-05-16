Místico y Natalia Jiménez en la Arena México: Victorias y tensión en la esquina ruda

Un combate caliente en la Arena México entre Místico, Natalia Jiménez y varios luchadores técnicos del CMLL, con tensión y emociones fuertes en la esquina ruda, especialmente por el comportamiento extraño y regateante de Último Guerrero.

Místico y Natalia Jiménez en la Arena México . Místico se llevó la victoria al Sky Team , y también apareció Natalia Jiménez en la parada técnica durante el Viernes Espectacular del CMLL , en la Catedral de la Lucha Libre .

Averno, Último Guerrero y Volador Jr. robaron la atención con su comportamiento extraño y regateante durante el combate. Finalmente, Místico logró sellar la victoria con una equivocación accidental de Averno hacia Último Guerrero, desatando nuevamente la locura en la Arena México





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