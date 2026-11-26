El desfile anual de Macy's se pospone por primera vez en su centenario debido a alertas de viento extremo. Conoce las nuevas fechas y el impacto en la ciudad de Nueva York.

La organización del Desfile Anual del Día de Acción de Gracias de Macy's confirmó oficialmente el miércoles que la centésima edición del evento se pospondrá debido a la inminente llegada de una potente tormenta con vientos fuertes a la ciudad de Nueva York. Esta decisión marca un hito histórico, ya que representa la primera vez en los 100 años de trayectoria de la tradición que la celebración deba ser reprogramada exclusivamente por condiciones climáticas adversas.

Macy's, la cadena de grandes almacenes que patrocina el emblemático evento, emitió un comunicado oficial estableciendo que la seguridad de todos los participantes y espectadores constituye su máxima prioridad. Tras realizar una consulta estrecha y detallada con socios municipales y diversas agencias gubernamentales, la empresa tomó la determinación final de cancelar la celebración prevista para este año, priorizando la integridad física sobre la continuidad programada.

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Decisión de Posposición y Nuevas Fechas

El desfile, que tradicionalmente se extiende durante tres horas a través de Manhattan, está diseñado para transitar desde la calle 77 y Central Park West hasta la tienda principal de Macy's ubicada en Herald Square. Originalmente, se esperaba que la carrera comenzara a las 8:30 a.m. del sábado 28 de noviembre, hora del este de Estados Unidos (EST), lo que equivale a las 13:30 GMT. Sin embargo, la amenaza meteorológica ha obligado a reestructurar completamente la logística operativa del espectáculo.

Aunque la fecha exacta de la nueva celebración no se especificó en el anuncio inicial, la organización trabaja activamente en coordinar una nueva agenda. La decisión de reprogramar la fecha se anunció de manera conjunta durante una rueda de prensa celebrada al aire libre en la víspera del Día de Acción de Gracias. Este anuncio busca mantener la transparencia con el público y asegurar que todos los involucrados tengan tiempo suficiente para adaptarse a los cambios imprevistos.

Posiciones de Autoridades y Criterio Meteorológico

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, destacó que la decisión de reprogramar se coordinó estrechamente con Macy's, el Departamento de Policía de Nueva York y otras agencias relevantes. Mamdani afirmó que, aunque la ciudad se considera la mejor del mundo, es necesario planificar para cada posibilidad debido a la complejidad de gestionar eventos de tal magnitud. Su declaración subraya la necesidad de protocolos robustos frente a eventualidades.

Un factor determinante en esta resolución fue la predicción de vientos de fuerza temporal para el jueves, una situación que históricamente ha interferido con la seguridad de las exhibiciones de globos gigantes. Estos globos, que son una de las atracciones más icónicas del desfile, requieren condiciones de viento específicas para su manejo seguro. La historia del evento recuerda que, aunque se suspendió de 1942 a 1944 por la Segunda Guerra Mundial, nunca antes se había pospuesto por clima.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha emitido oficialmente una alerta de viento fuerte y una alerta de inundación costera para la ciudad de Nueva York, vigentes desde el jueves hasta el viernes. La oficina de gestión de emergencias de la ciudad informó que se esperan ráfagas de viento entre 50 y 60 millas por hora (80 a 96 km/h), acompañadas de vientos sostenidos de 30 a 38 mph. Estos datos técnicos sustentan la precaución extrema adoptada por los organizadores.

Impacto en la Ciudad y el Sector Aeroportuario

El impacto de esta tormenta se extiende más allá del desfile, afectando también al sector del transporte aéreo. Los meteorólogos advirtieron que las tormentas, que traen lluvias intensas y vientos a lo largo de la costa este de Estados Unidos, amenazan con retrasar numerosos vuelos. Esto ocurre durante una de las semanas de viaje más concurridas del año, lo que podría generar cuellos de botella adicionales en los aeropuertos regionales y afectar a millones de pasajeros.

El desfile anual, que se transmite a nivel nacional y es parte integral de las tradiciones del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, ha sido suspendido definitivamente debido a estos pronósticos. El espectáculo, que incluye enormes personajes de dibujos animados inflables, bandas de música, payasos, animadoras y artistas de música popular en vivo, solía atraer a miles de personas que llenan las calles de Manhattan. La cancelación representa un cambio significativo en la expectativa cultural de la ciudad para este fin de semana.