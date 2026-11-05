MadoBox defiende despidos en Uruapan ante queja laboral del T-MEC

MadoBox asegura que los recortes en su planta de Uruapan responden a factores económicos y no a represalias sindicales, tras la admisión de una queja bajo el T-MEC.

La firma MadoBox ha establecido claramente su posición oficial respecto a la reclamación laboral número 52 que Estados Unidos admitió formalmente bajo los auspicios del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá ( T-MEC). La organización productora de empaques descartó categóricamente que las reducciones de personal ocurridas en sus instalaciones tuvieran algún vínculo con castigos o represalias contra los trabajadores, argumentando que la situación obedeció estrictamente a factores económicos externos.

Mecanismo Laboral y Origen de la Reclamación

La activación del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida se originó tras la resolución emitida por el Comité Laboral Interinstitucional de Monitoreo y Aplicación de Estados Unidos. Este organismo internacional determinó que existían elementos probatorios suficientes sobre presuntas anomalías detectadas en la planta ubicada en la ciudad de Uruapan, Michoacán. La entidad estadounidense consideró que estas irregularidades justificaban la apertura de la investigación formal bajo las cláusulas del acuerdo comercial.

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Justificación Financiera de los Recortes de Personal

MadoBox explicó detalladamente que la firma del Contrato Colectivo de Trabajo no fue una medida impuesta unilateralmente por la administración patronal. Durante el proceso judicial correspondiente, el gremio sindical presentó la Constancia de Representatividad, documento requerido por la ley mexicana para acreditar el respaldo de la plantilla. El juez determinó que el sindicato cumplía con todos los requisitos legales y ordenó la formalización del contrato, por lo que la empresa procedió a su firma conforme a la normativa vigente.

Sin embargo, la empresa sostiene que la salida del grupo de empleados, la cual derivó en la inconformidad remitida a las autoridades de Washington, tuvo una causa puramente financiera. El mercado internacional enfrentó una reducción significativa en los envíos de aguacate, un producto clave para la operación de la planta en Michoacán. Esta contracción en las exportaciones disminuyó los ingresos de la compañía y dejó sin sustento económico varios puestos de trabajo, lo que obligó a cancelar esas plazas por viabilidad económica.

Evidencia Contable y Respuesta Gubernamental

Para respaldar su versión de los hechos, MadoBox entregó directamente al gobierno estadounidense los registros contables detallados y las cifras de producción que explican la necesidad de ese recorte. La compañía demostró que la viabilidad de los empleos dependía de los volúmenes de exportación, los cuales cayeron por debajo de los niveles de sostenibilidad. Esta documentación sirve como prueba central para refutar la acusación de que los despidos fueron una estrategia anti-sindical.

El gobierno de México, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), ha sostenido que la negociación del mecanismo permite clarificar la situación laboral sin interferir en la actividad comercial. La entidad oficial le notificó de forma directa a las partes que este procedimiento bilateral no castiga las operaciones comerciales de la planta. El trámite del T-MEC no impone aranceles aduaneros ni retiene los cargamentos en la frontera, por lo que los envíos a los socios comerciales continúan operando en los términos habituales acordados.

Fase de Investigación y Próximos Pasos

Finalmente, MadoBox subrayó que la admisión del caso por parte de las autoridades estadounidenses abre únicamente una fase de investigación preliminar. Esta etapa administrativa no representa una sentencia definitiva ni una declaración de culpabilidad sobre supuestas violaciones a la libertad sindical. La empresa mantiene que su cumplimiento normativo es estricto y que las medidas internas respondieron a la necesidad de adaptarse a un entorno de mercado adverso y en contracción.