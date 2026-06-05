Madre de comunicadora desaparecida en Nanchital clama por ayuda a la Presidenta

Familiares de Roxana, comunicadora desaparecida en Nanchital, Veracruz, acudieron a la conferencia de prensa para pedir apoyo a la Presidenta. Su madre, Rubicela Ramírez, envía un desgarrador mensaje a su hija.

En un emotivo y desgarrador momento, los familiares de Roxana, una comunicadora que fue presuntamente privada de la libertad por hombres armados en Nanchital , Veracruz , se presentaron a la salida de la conferencia de prensa para solicitar el apoyo de la Presidenta de México.

La madre de la víctima, Rubicela Ramírez, visiblemente afectada y con lágrimas en los ojos, se acercó a la mandataria para pedirle que interviniera en la búsqueda de su hija. Con la voz entrecortada, la señora Ramírez expresó: Como mamá que es ella, le pido que se ponga la mano en el corazón por favor que nos apoye no sé cómo más nos puede apoyar a localizar a mi hija la verdad la extrañamos mucho.

Sus palabras reflejaban la desesperación de una madre que ha perdido la esperanza tras cuatro largos días sin saber nada de su hija. La desaparición de Roxana ha conmocionado a la comunidad de Nanchital y a todo el estado de Veracruz. Según el testimonio de la familia, la joven comunicadora fue interceptada por varios sujetos armados cuando se dirigía a su trabajo. Desde entonces, no se ha tenido información sobre su paradero.

La madre afirmó que ya suman cuatro días sin tener noticias y que la angustia crece cada minuto. Yo lo que pido que mi hija aparezca ya es muchos días, venimos a ver si nos puede atender más apoyo, declaró ante los medios de comunicación. La familia ha recorrido diversas instancias gubernamentales sin obtener resultados concretos, lo que los ha llevado a buscar la atención directa de la Presidenta.

Tras varios minutos de diálogo con las autoridades, los padres y demás familiares de Roxana decidieron retirarse a su domicilio en Nanchital para continuar con las gestiones de búsqueda por su cuenta. Sin embargo, antes de irse, la madre envió un mensaje a su hija a través de los micrófonos de la prensa: Yo le digo que por favor resista lo más que pueda y regrese con bien sus hijos la están esperando demasiado mi esposo y yo también como papás estamos destrozados estamos atentos a sus hijos de ella.

Este llamado ha resonado en todo el país, generando una ola de solidaridad y exigencia de justicia para que se active de inmediato el protocolo de búsqueda de personas desaparecidas. La Fiscalía General del Estado de Veracruz ha informado que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes, pero la familia exige mayor celeridad y transparencia. La situación de Roxana es un reflejo de la crisis de desapariciones que enfrenta México, donde miles de personas han sido víctimas de este flagelo.

Organizaciones de derechos humanos han instado a las autoridades a priorizar estos casos y a garantizar la protección de los comunicadores, especialmente en regiones como Veracruz, donde la violencia contra periodistas ha sido recurrente. Mientras tanto, la familia de Roxana no pierde la fe y sigue movilizándose, esperando que las autoridades respondan con eficacia y que su hija pueda regresar sana y salva al hogar que la espera con los brazos abiertos.

La comunidad de Nanchital se ha unido en oración y en acciones de búsqueda, demostrando que la solidaridad puede ser un faro de esperanza en medio de la oscuridad





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