Madre denuncia presuntas irregularidades en manejo de restos humanos de hijo desaparecido en Jalisco

Una madre denunció presuntas irregularidades en el manejo de restos humanos de su hijo luego de que la Fiscalía General de la República confirmara su identidad mediante pruebas genéticas y se detectara que los restos entregados eran mezclados. La mujer denunció que autoridades de la Fiscalía de Nayarit le impidieron denunciar su desaparición en las primeras horas y que los registros de telefonía y rastreo de ubicación lo situaron en distintos puntos de Jalisco, Zacatecas y Aguascalientes.

La madre de un joven desaparecido en Tepic, Nayarit, denunció presuntas irregularidades en el manejo de restos humanos de su hijo luego de que la Fiscalía General de la República confirmara su identidad mediante pruebas genéticas y se detectara que los restos entregados eran mezclados.

La mujer alegó que autoridades de la Fiscalía de Nayarit le impidieron denunciar su desaparición en las primeras horas y que los registros de telefonía y rastreo de ubicación lo situaron en distintos puntos de Jalisco, Zacatecas y Aguascalientes. Además, denunció que desde el inicio del caso ha entregado información a las autoridades y personas vinculadas a la desaparición de su hijo, quien pudo haber estado reclutado en el rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco.

La familia buscadora afirmó que el avance de las investigaciones continúa dependiendo en gran medida del trabajo de las propias familias buscadoras como la suya y que espera la conclusión de los peritajes restantes para avanzar hacia una eventual entrega de restos bajo protocolos de dignidad, acompañamiento institucional y certeza científica que exigen





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