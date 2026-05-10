Madres buscadoras marchan en Día de las Madres; exigen avances en casos de desaparecidos y fosas clandestinas

Un grupo de madres que buscan a sus hijos desaparecidos y víctimas de feminidio marcharon hoy en Oaxaca y Chiapas a la vista de la sociedad. Estas mujeres exigieron avances en los casos de desaparición de sus seres queridos y celeridad en las identificaciones de los cuerpos encontrados en fosas clandestinas.

Un grupo de madres buscadoras , que forman parte de diversos colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, marcharon hoy en Oaxaca y Chiapas a la vista de la sociedad.

Estas mujeres buscan a sus hijos desaparecidos y víctimas de feminidio. Sin una Junta de Gobierno de Búsqueda, sin un programa estatal, los desaparecidos no podrán ser encontrados. En Oaxaca, las madres llevaban fotografías de sus seres queridos que permanecen en calidad de no localizados. Y en Chiapas, marcharon con imágenes de sus hijos desaparecido y jóvenes asesinadas.

Los líderes de este movimiento instaron a la sociedad a ser solidarios con sus movimientos y activismo de búsqueda





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