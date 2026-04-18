Madres Exigen Salida de Directora de Kínder en Guanajuato por Presunto Riesgo a Menores

Padres de familia del jardín de niños Johann Heinrich Pestalozzi en el Centro Histórico de Guanajuato capital solicitan la destitución de la directora. Denuncian presunto consumo de drogas por parte del intendente, omisiones, abuso de autoridad y que se ha puesto en riesgo a los niños. La Secretaría de Educación ya investiga y ha separado temporalmente al intendente.

Madres de familia del jardín de niños Johann Heinrich Pestalozzi, situado en la calle Cuesta de Mendizábal, en pleno Centro Histórico de Guanajuato capital, han alzado la voz exigiendo la destitución de la directora del plantel. Las progenitoras expresaron su profunda preocupación y aseguraron que la gestión de la directora ha puesto en peligro la seguridad e integridad de los menores que asisten a la institución.

Según los testimonios de las madres afectadas, desde hace más de un año han presentado una serie de quejas formales dirigidas a las autoridades educativas, detallando diversas irregularidades y situaciones de riesgo. Sin embargo, hasta la fecha, las respuestas recibidas no han sido consideradas satisfactorias, lo que ha generado un clima de desconfianza y desesperación entre la comunidad escolar. La situación ha escalado a un punto crítico, llevando a los padres a solicitar acciones contundentes para salvaguardar el bienestar de sus hijos. Entre las denuncias más graves, las quejosas relataron un incidente ocurrido el pasado 24 de marzo, donde una de las madres presenció al intendente del plantel consumiendo sustancias ilícitas en el interior de la institución. Este hecho, según los testimonios recabados, habría sido presuntamente ocultado por la directora, quien no dio a conocer la situación hasta que la presión ejercida por los propios padres de familia la obligó a hacerlo. Este suceso ha generado un profundo debate sobre los protocolos de seguridad y la diligencia con la que se manejan las incidencias dentro del kínder. Las madres de familia han acusado a la directora de incurrir en abuso de autoridad, de presentar omisiones graves en sus responsabilidades, de generar conflictos de interés que afectan el funcionamiento del plantel y, lo más alarmante, de poner en riesgo directo a los menores. Añadieron que hace aproximadamente un año, la directora contrató a una niñera particular para que se hiciera cargo de los niños durante un periodo de dos semanas. Sorprendentemente, durante ese mismo lapso, se registraron casos de violencia entre los alumnos, lo que las madres vinculan directamente con la presencia de personal no capacitado o con antecedentes cuestionables. El equipo de El Periódico Correo se presentó en las instalaciones del jardín de niños este viernes con la intención de recabar información y obtener una postura oficial de la directora. Sin embargo, esta se negó rotundamente a emitir cualquier tipo de declaración, argumentando que no contaba con las facultades necesarias para hacerlo y canalizando todos los cuestionamientos hacia la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG). La falta de comunicación por parte de la dirección ha aumentado la inquietud entre los padres de familia. Por su parte, la Secretaría de Educación de Guanajuato, a través de su Delegación Regional 4 con sede en Irapuato, ha comunicado que ya se están llevando a cabo las investigaciones pertinentes. Han informado que el intendente en cuestión ha sido separado temporalmente de sus funciones como medida precautoria, mientras se desarrollan las indagatorias sobre su comportamiento y posibles conductas de riesgo dentro del plantel. La SEG aseguró que esta medida ha sido debidamente notificada a los padres y madres de familia que presentaron las inconformidades. En cuanto a la directora, se ha iniciado una revisión exhaustiva de su gestión a través del Departamento de Convivencia Escolar, con el objetivo de determinar las responsabilidades y tomar las acciones correctivas necesarias





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