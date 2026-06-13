Maestro de León motiva a sus estudiantes con un álbum de estampitas personalizados

El maestro de León Juan Alberto Flores creó un álbum de estampitas personalizados para motivar a sus alumnos de sexto grado. Los estudiantes completan su álbum de estampitas como parte de una dinámica escolar innovadora.

El maestro de León Juan Alberto Flores creó un álbum de estampitas personalizado para motivar a sus alumnos de sexto grado. Los alumnos de sexto grado completan su álbum de estampitas como parte de una dinámica escolar innovadora.

Días previos al arranque de la justa deportiva, los niños y niñas recibieron un álbum en el que están incluidos sus nombres e incluso la mascota del salón. Para completarlo, cada vez que terminan un trabajo reciben un paquete con estampitas de sus propias fotografías portando la camiseta de la Selección Mexicana. El profesor Juan Alberto Flores diseñó un álbum personalizado para incentivar el aprendizaje de sus estudiantes. La dinámica ha servido como incentivo para que continúen realizando sus tareas.

Incluso, la mayoría quiso asistir a clases durante el día de la inauguración de la justa deportiva, cuando tenían la opción de faltar, ya que hacerlo habría implicado realizar trabajo doble al día siguiente para obtener su sobre de estampitas.

‘He visto mucha más motivación, la expectativa de saber quién les va a salir y cómo van a salir, además de apoyarse entre ellos mismos, porque también existe la dinámica de ‘yo te ayudo para acabar y que me cambies las estampitas’. Como algunas vienen repetidas, también las intercambian entre ellos y eso fortalece el trabajo en equipo’, contó el profesor. Para la impresión del material, el docente decidió cubrir los gastos con recursos propios.

Además, destinó tiempo al diseño del contenido y a la edición de cada fotografía. También incluye un mensaje de despedida y motivación para la siguiente etapa académica de los alumnos, además de que podrá conservarse como un anuario de graduación de primaria. A casi 100 años de existencia, Club Rotario de León impulsará la inclusión de mujeres en su membresía. Las estampitas con fotografías de los alumnos fortalecen la motivación y el trabajo en equipo en el aula.

Económicamente tiene un costo, pero yo lo hago con la motivación de que tengan un bonito recuerdo y que perdure. Leó





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