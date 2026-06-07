Maestros de la CNTE exigen aumento salarial directo y rechazan propuesta de aseguradora

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquean Avenida Insurgentes y Paseo de la Reforma para exigir un aumento salarial directo al sueldo base del magisterio. La secretaría general de la sección XIV de la CNTE criticó el sistema de burocracia para el ingreso y promoción de los compañeros y el 9% de aumento salarial ofrecido por el gobierno. La SEP reportó la reincorporación de más de 7 mil estudiantes al bachillerato nacional, y la CNTE resaltó la campaña 'Te extrañamos en el salón'. La CNTE alertó que el plantón que llevan a cabo desde el pasado 01 de junio, no solo continuará, sino que se reforzará.

Los maestros de la CNTE exigen un aumento salarial directo al sueldo base del magisterio. El bloqueo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ( CNTE ) en Avenida Insurgentes y Paseo de la Reforma continúa, ya que el gobierno no ha cumplido con sus demandas.

La secretaría general de la sección XIV de la CNTE declaró que el sistema de burocracia para el ingreso y promoción de los compañeros sigue siendo un problema, y que el 9% de aumento salarial ofrecido por el gobierno no es suficiente para cubrir la inflación. Además, criticaron la propuesta de crear una aseguradora para el sistema de pensiones, ya que al final seguirán en el mismo sistema de Afores.

La SEP reportó la reincorporación de más de 7 mil estudiantes al bachillerato nacional, y la CNTE resaltó la campaña 'Te extrañamos en el salón'. La CNTE alertó que el plantón que llevan a cabo desde el pasado 01 de junio, no solo continuará, sino que se reforzará. El gobierno ha criminalizado a los maestros, y la CNTE ha llamado a una Asamblea Nacional para decidir acuerdos para el plan de acción de la semana que está por iniciar





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