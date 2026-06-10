Maestros de la CNTE realizan cascaritas en su plantón adaptándose al ambiente mundialista

Los docentes de la CNTE, en paro nacional desde el 1 de junio, realizan partidos de fútbol improvisados en el cruce de Bucareli y Reforma como parte de su protesta, en vísperas del Mundial 2026. Exigen pensiones solidarias y eliminación de la USICAMM.

En medio de su paro nacional que inició el pasado lunes 1 de junio, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ( CNTE ) han encontrado una manera peculiar de mantener viva su protesta en la Ciudad de México: jugar cascaritas de fútbol adaptándose al ambiente mundialista que se vive en la capital previo al Mundial 2026.

El lunes 8 de junio, un grupo de docentes se congregó en el cruce de Bucareli y Reforma, donde improvisaron un pequeño partido de fútbol, conocido como cascarita, utilizando como cancha el pavimento y como porterías mochilas o conos improvisados. Esta actividad no solo busca llamar la atención de las autoridades y la ciudadanía, sino también integrar la exigencia de sus demandas laborales con el espíritu deportivo que inunda la ciudad.

Los maestros vestían sus playeras blancas con insignias sindicales, y algunos portaban pancartas con consignas como Justicia laboral ya y Pensiones dignas para el magisterio. La CNTE mantiene un plantón permanente sobre la calle 20 de Noviembre en el Centro Histórico, además de realizar bloqueos intermitentes y marchas en distintas entidades del país.

Entre sus principales exigencias destacan el retorno a un sistema solidario de pensiones, la eliminación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), y una mesa de diálogo efectiva con la Secretaría de Gobernación. Los docentes han señalado que, de no obtener respuestas favorables, podrían reforzar el plantón y escalar sus acciones de protesta.

La presencia del Mundial 2026 en México ha añadido un contexto particular a sus movilizaciones, pues algunos sectores de la sociedad ven con simpatía estas actividades lúdicas que rompen con la imagen tradicional de las protestas. El gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, ha mantenido una postura de diálogo, pero los maestros consideran insuficientes las reuniones sostenidas hasta ahora.

La Secretaría de Gobernación, por su parte, ha instalado una mesa de negociación que sigue en curso, sin acuerdos concretos a la fecha. Mientras tanto, los docentes continúan con sus cascaritas diarias, una forma de visibilizar su lucha de una manera menos confrontativa pero igual de contundente. El 10 de junio se repitió la escena en la misma zona, con una treintena de maestros participando, mientras otros observaban y coreaban consignas.

La CNTE ha advertido que estas actividades no sustituyen las acciones de presión más severas, sino que son un complemento dentro de un plan más amplio de lucha que incluye paros escalonados y movilizaciones masivas. El ambiente mundialista, lejos de distraer a los maestros, ha sido aprovechado para conectar con la ciudadanía y generar empatía hacia su causa





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