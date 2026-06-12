Maestros de la CNTE realizan masivas movilizaciones en Zacatecas y Morelos

Miles de docentes se manifestaron en Zacatecas y Morelos en rechazo a la dirigencia sindical y a la reforma educativa. Con marchas y bloqueos, demostraron que su movimiento es amplio y no de 'unos cuantos', en vísperas del inicio del ciclo escolar.

Miles de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ( CNTE ) protagonizaron el jueves movilizaciones masivas en los estados de Zacatecas y Morelos , en el marco de una jornada nacional de protesta horas antes de la inauguración del nuevo ciclo escolar.

Las concentraciones, que comenzaron desde temprano, buscaban demostrar que el movimiento magisterial no es de 'unos cuantos', como han querido hacer ver las autoridades. El coordinador de la CNTE, en un mitin en Zacatecas, expresó: 'No somos unos cuantos ni unos poquitos, como quieren hacer ver... como si unos cuantos no hubiera iniciado la Revolución, como si unos cuantos no hubieran iniciado y ganado que las mujeres pudieran votar, derechos laborales.

Siempre todo inició con unos cuantos, pero eso generó grandes cambios'. En Zacatecas, la movilización fue una de las más multitudinarias. Desde tres puntos de la capital estatal, columnas de docentes avanzaron hasta confluir en una marcha que llenó las principales avenidas. Los manifestantes portaban pancartas con consignas como 'Alfonso Cepeda no nos representa' y 'El magisterio rechaza la toma de decisiones por vía unilateral'.

Tras la marcha, los profesores se desplazaron a siete puntos carreteros estratégicos, donde realizaron bloqueos totales durante 15 minutos, para luego permitir el paso libre de vehículos. Esta acción simbólica buscó visibilizar su rechazo a las reformas educativas y a la dirigencia sindical que, según ellos, no consulta las bases. En Morelos, la protesta también fue significativa.

Cientos de maestros se congregaron en la Plaza de Armas de Cuernavaca y luego marcharon hacia la sede de la Secretaría de Educación estatal. Allí, entregaron un pliego petitorio que incluye demandas como la abrogación de la reforma educativa, el pago de salarios caídos y la destitución de funcionarios que han ignorado sus demandas.

Los docentes morelenses se solidarizaron con sus compañeros de Zacatecas y otros estados, afirmando que el movimiento es nacional y que no cederán hasta que se escuchen sus reclamos. Las protestas transcurrieron en su mayoría de forma pacífica, aunque se reportaron algunos incidentes menores con la policía, que fueron rápidamente controlados.

El contexto de estas movilizaciones es la creciente tensión entre la CNTE y el gobierno federal, así como con la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), encabezada por Alfonso Cepeda. Los maestros disidentes acusan a Cepeda de tomar decisiones de manera unilateral y de no representar los intereses de las bases.

Además, rechazan la reforma educativa impulsada por el actual gobierno, a la que consideran un retroceso en materia de derechos laborales y pedagógicos. Las protestas de este jueves son un termómetro de la fuerza del movimiento magisterial, que promete continuar con más acciones en los próximos días si no obtienen respuestas favorables a sus demandas.

La jornada de protesta también incluyó movilizaciones en otros estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, pero las de Zacatecas y Morelos fueron las más destacadas debido a la cantidad de participantes y la contundencia de las acciones. Los maestros han dejado claro que no se amedrentan ante las críticas del gobierno y que mantendrán su lucha hasta lograr cambios sustanciales en la política educativa del país.

La CNTE, por su parte, ha hecho un llamado a la unidad de todos los trabajadores de la educación para hacer frente a lo que denominan una 'ofensiva neoliberal' contra la educación pública





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