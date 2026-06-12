Maestros de la CNTE rechazan consulta directa de Sheinbaum y evalúan repliegue

Los maestros de la CNTE reaccionaron con molestia ante el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum de consultar directamente a los docentes en las escuelas. El vocero Pedro Hernández advirtió que evalúan un repliegue técnico que implicaría levantar el plantón en el Centro Histórico, mientras el gobierno cancela reuniones y los maestros se concentran en El Caballito.

Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ( CNTE ) reaccionaron con molestia ante las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum , quien advirtió que el Gobierno consultará directamente al magisterio en las escuelas sobre la agenda de temas pendientes de resolución.

Un portavoz del ala disidente del magisterio, el maestro Pedro Hernández, de la Sección 9, reconoció que se encuentra en revisión un escenario de 'repliegue técnico', lo que implicaría levantar el plantón que mantienen en el Centro Histórico de la Ciudad de México. A temprana hora, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, canceló una cita con ellos, lo que provocó que los manifestantes decidieran concentrarse en el cruce de Paseo de la Reforma y el Eje 1 Poniente Cuauhtémoc, alrededor de la glorieta de El Caballito.

Hernández señaló que en la conferencia matutina escucharon a la presidenta decir que el diálogo será directo con los maestros, mediante una consulta escuela por escuela.

'Era un lema del 89 donde decíamos escuela por escuela, zona por zona, el maestro exige a diario democracia y más salario, y ahora nos ha tomado una parte la presidenta', planteó el dirigente. Sin embargo, advirtió que ellos siempre están en consulta con sus compañeros.

'Hoy vamos a consultar las demandas concretas que vamos a plantear a la autoridad educativa local, y también sobre lo que ha ofrecido el gobierno federal. Nos parece que la presidenta está bien que diga que el diálogo directo es con los maestros, pero se va a tardar un poquito en escuchar a más de un millón y medio de trabajadores de la educación', agregó Hernández.

Justo al pie de El Caballito, Hernández subrayó que los dirigentes son los que llevan los planteamientos de la base, y la base les dice hasta dónde pueden aceptar o no. La movilización de los maestros de la CNTE se da en un contexto de tensiones con el gobierno federal, que busca establecer un diálogo directo con los docentes para resolver demandas históricas como la abrogación de la reforma educativa, el aumento salarial y la mejora de las condiciones laborales. La propuesta de Sheinbaum de consultar escuela por escuela ha sido interpretada por los líderes sindicales como un intento de debilitar a la dirigencia de la CNTE, al saltarse la representación sindical tradicional.

No obstante, los maestros disidentes insisten en que el diálogo debe ser a través de sus representantes legítimos y que no aceptarán imposiciones. El plantón en el Centro Histórico, que se ha prolongado por varias semanas, ha generado molestia entre comerciantes y residentes de la zona.

La posible reubicación de la protesta a un lugar menos céntrico, como el llamado 'repliegue técnico', podría aliviar las tensiones en el corazón de la capital, pero los maestros condicionan cualquier movimiento a que el gobierno atienda sus demandas. Mientras tanto, la secretaria de Gobernación ha manifestado su disposición al diálogo, pero sin ceder a presiones. La situación sigue siendo incierta, y los maestros de la CNTE advierten que mantendrán su movilización hasta que se logren acuerdos sustanciales.

En las próximas horas, se espera una asamblea de la base para definir los siguientes pasos. La presidenta Sheinbaum, por su parte, ha reiterado su compromiso de escuchar a todos los maestros, pero sin intermediarios que distorsionen el mensaje. La disputa entre el gobierno y la CNTE refleja las profundas diferencias en la forma de entender la relación entre el Estado y los sindicatos magisteriales.

Mientras el gobierno apuesta por un diálogo directo y descentralizado, la CNTE defiende la representación sindical como herramienta de negociación colectiva. El desenlace de este conflicto podría sentar un precedente para futuras negociaciones en el sector educativo





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