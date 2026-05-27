Maestros de la Sección 22 del SNTE se enfrentan con pobladores en Oaxaca

Los maestros de la Sección 22 del SNTE se enfrentan con los pobladores de Mitla, Oaxaca, en un conflicto que ha dejado algunos lesionados. Los docentes habían bloqueado las principales carreteras que conectan al interior y exterior del estado, en su tercer día de paro indefinido de labores.

Los maestros de la Sección 22 del SNTE se enfrentan con los pobladores de Mitla, Oaxaca , en un conflicto que ha dejado algunos lesionados. Los docentes habían bloqueado las principales carreteras que conectan al interior y exterior del estado, en su tercer día de paro indefinido de labores.

Sin embargo, tras la confrontación, los maestros decidieron reagruparse y volver a bloquear la vía. Los habitantes de la zona decidieron desalojar a los trabajadores de la educación, lo que ocasionó momentos de tensión y la presunta detonación de armas de fuego. Los maestros acusan a los pobladores de agresiones y responsabilizan a un grupo de personas de la comunidad de la violencia. La situación se ha vuelto tensa en la zona y se han reportado lesionados entre los maestros.

La Sección 22 del SNTE ha suspendido la mesa con el Segob tras la denuncia de represión en Oaxaca. Los maestros han bloqueado las carreteras que conectan a la capital del estado con la región del Istmo de Tehuantepec y otros destinos turísticos. La situación se ha vuelto complicada y se espera que se resuelva de manera pacífica





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