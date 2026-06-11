Maestros en paro afectan a un millón 410,000 estudiantes y afectan a la inauguración del Mundial

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que hasta el martes pasado estaban en paro 88,546 docentes de 17,471 escuelas, lo que afectaba a un millón 410,459 alumnos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, estimó que las escuelas en paro representan alrededor del 8% de las que hay en el país y aseguró que garantizará la inauguración del Mundial y plantea alternativas si el Zócalo no puede utilizarse.

Los maestros en paro afectan a un millón 410,000 estudiantes y representan alrededor del 8% de las escuelas del país. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, considera que las movilizaciones no tienen que ver con demandas legítimas sino con una orientación de otro tipo.

La mandataria asegura que garantizará la inauguración del Mundial y plantea alternativas si el Zócalo no puede utilizarse. Además, se registran bloqueos en el Aeropuerto y en la terminal de Pemex en Oaxaca, así como en la autopista que comunica a la capital del estado con el centro del país.

En Chilpancingo, Guerrero, los maestros tomaron la caseta de peaje de la Autopista del Sol y en Tijuana, Baja California, trabajadores disidentes del sindicato magisterial se manifestaron en apoyo a las movilizaciones





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