Omar Hernández Dolores de Maestros por México asegura que la restricción total de celulares en escuelas no garantiza mejores notas y puede perjudicar a estudiantes vulnerables.

El coordinador estatal de Maestros por México, Omar Hernández Dolores, ha declarado explícitamente que la prohibición generalizada del uso de teléfonos celulares en las aulas escolares no constituye una medida efectiva para garantizar la mejora del rendimiento académico de los estudiantes. Hernández Dolores sostiene que el aprendizaje verdadero depende primordialmente de la calidad del trabajo pedagógico que los docentes realizan frente al grupo, y no de la simple exclusión de dispositivos electrónicos en el entorno educativo.

El papel central del docente

Omar Hernández Dolores enfatiza que la variable fundamental para el éxito educativo es la gestión del aula por parte del maestro. Según su análisis, el desempeño de los alumnos está intrínsecamente ligado a cómo el educador estructura la clase y dirige la atención de los estudiantes, independientemente de si estos portan o no un teléfono móvil. La autoridad magisterial considera que atribuir los resultados académicos a la presencia de tecnología es una simplificación errónea de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

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Por esta razón, el representante de Maestros por México argumenta que la responsabilidad de regular el acceso a los teléfonos debe recaer en cada maestro individualmente. Hernández Dolores sostiene que corresponde al docente establecer las normas específicas para utilizar estos dispositivos durante las actividades escolares, basándose en las necesidades pedagógicas particulares de cada clase y en el contexto inmediato del grupo de alumnos.

Desigualdad y acceso a la información

Una de las preocupaciones centrales expresadas por Omar Hernández Dolores es el impacto desproporcionado de estas prohibiciones en estudiantes de escasos recursos económicos. El coordinador estatal advierte que, para muchos alumnos vulnerables, el teléfono celular representa la única herramienta tecnológica disponible para consultar información, realizar tareas y cumplir con los trabajos escolares asignados por la institución educativa.

Esta realidad económica significa que una restricción generalizada podría afectar negativamente las posibilidades de acceso a materiales educativos para quienes no cuentan con otros dispositivos alternativos, como computadoras o tabletas propias. Hernández Dolores señala que ignorar esta disparidad económica en las políticas escolares puede exacerbar la brecha digital y académica, perjudicando a los estudiantes que más dependen de la tecnología móvil para su estudio.

Crítica a medidas generalizadas

Omar Hernández Dolores ha manifestado su claro desacuerdo con las medidas que buscan limitar el uso de celulares sin considerar las condiciones económicas de los estudiantes ni las necesidades específicas de cada plantel escolar. Su postura se basa en la defensa de la autonomía del docente y la adaptación de las reglas según el contexto particular de cada escuela, en lugar de aplicar sanciones universales que pueden carecer de flexibilidad pedagógica.

El representante de Maestros por México insta a las autoridades educativas a reconsiderar el enfoque actual, promoviendo una gestión que equilibre la disciplina con la equidad y las necesidades reales de aprendizaje. Esta posición refuerza la idea de que la solución a los desafíos en el aula requiere herramientas pedagógicas y no solo prohibiciones restrictivas que pueden dejar desprotegidos a los sectores más vulnerables del sistema educativo.