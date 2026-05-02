Magisterio oaxaqueño exige reforma al ISSSTE y amenaza con paro indefinido a partir del 25 de mayo

La asamblea estatal del magisterio oaxaqueño ha anunciado un posible paro nacional indefinido a partir del 25 de mayo o el 1 de junio, exigiendo una reforma a la Ley del ISSSTE de 2007 y mejoras en sus condiciones laborales. La CNTE también se sumará a las protestas, incluyendo acciones durante la inauguración del Mundial de Fútbol 2026 en la Ciudad de México.

La asamblea estatal del magisterio oaxaqueño ha dado a conocer sus principales demandas, entre las que destaca la exigencia de una reforma a la Ley del ISSSTE de 2007.

Los resultados de esta consulta se harán públicos durante la asamblea estatal que se llevará a cabo el 15 de mayo, fecha en la que también se conocerán las respuestas del gobierno estatal al pliego petitorio presentado el pasado 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Además, se ha anunciado que el paro nacional indefinido podría comenzar el 25 de mayo o el 1 de junio, según los primeros resolutivos dados a conocer por la asamblea.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) también participaría en estas acciones de protesta. Los docentes integrantes de la CNTE han informado que movilizarán a sus miembros durante la inauguración del Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, que tendrá lugar en la Ciudad de México el 1 de junio. Ese día se disputará el partido inaugural entre las selecciones de México y Sudáfrica, evento que planean boicotear si no se atienden sus demandas.

Según los datos proporcionados por el magisterio oaxaqueño, durante el paro indefinido, el 80 por ciento de sus integrantes se movilizarán en la ciudad de Oaxaca, mientras que el 20 por ciento restante se trasladará a la Ciudad de México para iniciar sus jornadas de protesta. Esta medida busca presionar al gobierno para que atienda sus exigencias, que incluyen no solo la reforma al ISSSTE, sino también mejoras en las condiciones laborales y salariales de los docentes.

La CNTE ha sido un actor clave en las protestas magisteriales en México, y su participación en este paro indefinido podría tener un impacto significativo en la educación pública del país. Los docentes han señalado que, si no se atienden sus demandas, están dispuestos a escalar las medidas de protesta, lo que podría incluir la paralización total de las actividades educativas en varias entidades federativas.

El gobierno estatal y federal han sido notificados de estas intenciones, pero hasta el momento no se ha dado una respuesta clara a las peticiones del magisterio. La situación se mantiene en un punto de tensión, con la posibilidad de que las protestas se intensifiquen en las próximas semanas





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