Mägo de Oz en Fiesta Pagäna: La película que celebra al grupo legendario

Fiesta Pagäna estrena en cines mexicanos el 5 de noviembre una película que narra la historia de Mägo de Oz. Actores y miembros del grupo revelan detalles sobre su producción y la conexión con la audiencia.

La banda española Mägo de Oz se convierte en el centro de atención cinematográfica con el estreno de la película Fiesta Pagäna en los cines de México. Este proyecto visual llega a las pantallas de Cinépolis +QUE CINE a partir del 5 de noviembre, ofreciendo una narrativa que fusiona comedia, drama y música para retratar el fenómeno cultural generado por el grupo. La cinta explora los desafíos y triunfos de una banda que logró unificar el heavy metal con el folk celta, creando himnos que perduran en la memoria colectiva de millones de seguidores.

El legado musical y su impacto en México

La historia se remonta a finales de los años ochenta, cuando un grupo de jóvenes decidió desafiar las convenciones musicales de su tiempo. Pedro Díaz Peri, productor ejecutivo y exbajista de Mägo de Oz, y José Andrëa, exvocalista, revelaron en entrevista con La Razón que México se consolidó como uno de los territorios con mayor cantidad de fanaticada para la agrupación. Este despegue en el país norteamericano no fue producto de campañas masivas, sino del boca en boca generado por la piratería y la difusión dentro del ambiente sonidero, lo que permitió que la música de la banda traspasara fronteras y arraigara profundamente en la cultura local.

Also read Mejores momentos de la AMG Night 2026, la fiesta de Mercedes-Benz en CDMX

Participación musical y nuevos talentos

La producción no solo recupera el pasado, sino que incorpora talento actual para garantizar la vigencia de la obra. Los miembros actuales de la banda, Rafa Blas y Ix Valieri, han participado activamente en este proyecto cinematográfico. Rafa Blas, quien ejerce como vocalista, expresó su gratitud por la oportunidad de colaborar en la realización de la película mediante la creación de la canción original titulada Brinda con nosotros. Valieri, por su parte, destacó la responsabilidad que implica componer para un filme de esta envergadura, señalando que esta colaboración sirve como una puerta de entrada para que el rock llegue a públicos que tradicionalmente no consumen este género, ampliando así el alcance del estilo musical más allá de sus círculos habituales.

Responsabilidad de interpretar a leyendas vivas

El elenco principal enfrenta el reto de personificar a figuras icónicas con precisión histórica y emocional. Adrián Lastra, quien encarna a Txus, el fundador y baterista original, admitió sentir una gran carga de responsabilidad al representar a una figura que ha acompañado su vida profesional. Su objetivo principal fue ficcionalizar la realidad sin perder la esencia de los hechos, buscando transmitir la autenticidad de lo sucedido. Guillermo Furiase, quien interpreta a Moha, el violinista y último miembro de la formación original, coincidió en que cada actor llevaba la presión de plasmar la personalidad única de sus personajes reales. La meta era crear una versión lo más fiel posible, respetando la individualidad de cada miembro histórico de la agrupación.

Conexión emocional y proyección a la audiencia

Las expectativas para Fiesta Pagäna van dirigidas a satisfacer tanto a los seguidores devotos como al público general curioso. Pedro Díaz Peri confía en que la película logre conectar directamente con los espectadores, diseñándola específicamente para que la gente salga del cine cantando y bailando. José Andrëa complementa esta visión al afirmar que la cinta revela el modus vivendi de la banda en aquella época dorada. Para los fans, será una oportunidad para vivir la experiencia interna del grupo, mientras que para quienes desconocen el universo de Mägo de Oz, la película ofrecerá una comprensión completa del proceso de construir una banda de rock desde cero. La intención es que la obra no deje a nadie indiferente, atrayendo a una audiencia diversa que valore la narrativa del éxito generacional.