Mal funcionamiento del Consejo de Arqueología y precarización de los investigadores en el INAH

La comunidad de investigadores del INAH exige mayor transparencia, reestructuración del Consejo de Arqueología y eliminación del Sistema Institucional de Proyectos (SIP).

Exponen mal funcionamiento del Consejo de Arqueología, precarización de los investigadores y más entramados administrativos en el INAH . El antropólogo Eduardo Matos Moctezuma criticó la actitud del Consejo de Arqueología, que avala ciertas actitudes y aprueba o no los proyectos de investigación nacionales y extranjeros del INAH .

La comunidad de investigadores anunció la difusión de dos cartas que solicitan mayor transparencia con el presupuesto y su distribución, la reestructuración del Consejo de Arqueología, eliminación del Sistema Institucional de Proyectos (SIP) y desaparición del sistema de contratación de investigadores eventuales. El antropólogo Bolfy Cottom consideró que el debilitamiento institucional no es solo un tema de dinero, sino también de los objetivos fundamentales, hacia dónde vamos.

Destacó la urgencia de revisar los problemas de seguridad en sitios arqueológicos y la ausencia de la renovación de los cuadros, lo que lleva a la precarización de los investigadores. Una de las cartas circula ahora, emitida desde el colectivo SEAMOS 10 O 100 ARQUEÓLOGAS Y ARQUEÓLOGOS DEL INAH, exige terminar con la modalidad de contratación de investigadores eventuales y destituir al actual Presidente del Consejo de Arqueología.

De acuerdo con la información oficial del INAH, el Consejo de Arqueología se encuentra integrado por los representantes de las Direcciones del INAH, Salvamento arqueológico, Registro arqueológico, DEA y la Coordinación Nacional de Arqueología





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