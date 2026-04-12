Malagón presente en el Azteca: Apoyo incondicional en noche de homenajes para el América

El arquero del Club América, Luis Ángel Malagón, asistió al Estadio Azteca para apoyar a sus compañeros en una noche especial de homenajes. A pesar de su lesión y en proceso de recuperación, Malagón estuvo presente en los reconocimientos a Jonathan dos Santos, Sebastián Cáceres y Arlindo dos Santos.

El arquero del Club América , Luis Ángel Malagón , fue captado en el campo del Estadio Azteca , marcando su presencia en un momento especial para el equipo. La noche estuvo llena de emociones y homenajes, previo al partido entre el América y el Cruz Azul, un clásico que siempre genera gran expectación. El regreso de las Águilas al coloso de Santa Úrsula tras un periodo de espera, fue un evento que ningún jugador se quiso perder, demostrando el compañerismo y la unión del plantel.

Malagón, quien se encuentra en proceso de recuperación tras una lesión, no dudó en asistir para apoyar a sus compañeros y ser parte de la celebración.\El portero azulcrema, a pesar de su condición física, se mostró presente durante los emotivos homenajes previos al encuentro. Se celebraron los 150 partidos de Jonathan dos Santos con el club, un logro significativo que reconoce su dedicación y trayectoria. Además, se honró a Sebastián Cáceres por sus 200 partidos defendiendo los colores americanistas, un hito que simboliza su lealtad y contribución al equipo. Por último, se rindió tributo a Arlindo dos Santos, el primer jugador en anotar un gol en el Estadio Azteca, un recuerdo imborrable en la historia del fútbol mexicano. La presencia de Malagón, utilizando muletas y una bota ortopédica como parte de su proceso de recuperación tras la ruptura del tendón de Aquiles sufrida en un partido de la Liga de Campeones de la Concacaf contra el Philadelphia Union, subraya su compromiso con el equipo y su espíritu de superación. El guardameta, quien ha levantado títulos en este mismo estadio, demostró su apoyo incondicional, incluso en momentos de dificultad personal.\En cuanto a la jornada deportiva, el Pachuca tuvo una destacada actuación al vencer a Santos, con una sobresaliente actuación de Pocho Guzmán, quien anotó un hat-trick, contribuyendo de manera significativa a la victoria de su equipo y consolidando su posición en la clasificación rumbo a la liguilla. La presencia de Malagón en el estadio, presenciando el regreso del América al Azteca, fue un claro indicativo de su deseo de estar cerca del equipo y de la afición. Su participación en los homenajes, a pesar de las limitaciones físicas, refleja su compromiso y espíritu deportivo. La imagen del arquero, con sus muletas y bota ortopédica, se convirtió en un símbolo de perseverancia y dedicación, transmitiendo un mensaje de apoyo y motivación a sus compañeros y a los seguidores del club. El evento fue una muestra de la unidad y el compañerismo que caracterizan al Club América, uniendo a jugadores y aficionados en un momento de celebración y apoyo mutuo





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