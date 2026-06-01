Malestar en Morena por designación de Andy López Beltrán como candidato a diputado sin procesos internos

La designación de Andrés Manuel López Beltrán como candidato a diputado federal ha generado protestas dentro de Morena, donde militantes cuestionan que se privilegie el apellido sobre los méritos y critican su desempeño anterior. El partido enfrenta tensiones internas mientras organiza eventos masivos para el mensaje presidencial, con candidatos a 2027 mostrando distancias en Guanajuato y complicidad en Querétaro, y con la lluvia causando estragos en Zacatecas.

El reciente anuncio de Andrés Manuel López Beltrán , conocido como Andy, como candidato a diputado federal ha generado descontento entre algunos militantes de Morena . Este movimiento se realizó sin encuestas, elecciones internas ni procesos democráticos, lo que fue interpretado como una designación almost automática para el hijo del expresidente López Obrador.

La oposición no ha sido la única en criticar esta coyuntura; numerosos morenistas han alzado la voz ante la dirigencia nacional, encabezada por Ariadna Montiel, para señalar que el apellido no debería ser el único criterio para obtener una candidatura. Argumentan que muchos otros miembros del partido se consideran igual o más capaces que López Beltrán.

Además, el desempeño de Andy durante su gestión como secretario de Organización ha sido ampliamente cuestionado. Los morenistas le atribuyen las derrotas en las elecciones de Durango y Coahuila, destacando que, a pesar de haber residido más de un año en Coahuila, no logró operar ni organizar de manera efectiva.

Hoy, desde Palacio Nacional, se considera difícil un triunfo en los próximos comicios de Coahuila, existiendo poca confianza en arrebatar el congreso local al PRI, que bajo el liderazgo de Alejandro Moreno y el gobernador Manolo Jiménez, mantiene su resistencia. Esta contienda representará otro examen para Andy, con expectativas negativas sobre su desempeño.

Por ello, existe un malestar generalizado en la militancia, que percibe como injusto premiar a López Beltrán con un puesto que, en su opinión, no se ha ganado. Algunos analistas señalan que Andy busca obtener fuero legislativo, consciente de que la oposición interna, especialmente de los tabasqueños que ya trabajan en su campaña, no logrará detener su candidatura.

En este contexto, la disputa por méritos y apellidos está más viva que nunca en Morena, convirtiendo la candidatura de Andy en un espejo que reflejará la credibilidad interna del partido. Para evitar desaires y descuidos, los organizadores del evento de este domingo en el Monumento a la Revolución optaron por retirar de las primeras filas a los diputados y senadores de Morena.

En su lugar, ubicaron a familiares de la presidenta Sheinbaum, a los ministros de la Corte, liderados por Hugo Aguilar, así como a los dirigentes del PT y del PVEM, Alberto Anaya y Karen Castrejón. Esta decisión resalta la importancia de las jerarquías y alianzas en los actos políticos.

Por otro lado, la cúpula de Morena, con Ariadna Montiel a la cabeza, y Palacio Nacional planificaron que en 31 estados de la República (excepto Coahuila por la veda electoral) se realizaran eventos en plazas públicas para seguir en vivo el mensaje presidencial de ayer. Los organizadores fueron gobernadores y dirigencias locales, pero en varios lugares surgieron situaciones que reflejaron las tensiones internas por las candidaturas de 2027.

En Guanajuato, por ejemplo, coincidieron los senadores Emmanuel Reyes y Ricardo Sheffield, junto con la exdiputada Alma Alcaraz. El saludo entre ellos fue frío y distante, algo que no pasó desapercibido. En contraste, en Querétaro, los aspirantes a la gubernatura Santiago Nieto, Luis Humberto Fernández, la senadora Beatriz Robles, el empresario Chema Tapia y el diputado local Arturo Maximiliano se tomaron una selfie comparsa, aunque algunos comentan que parecen guajolotes sin cabeza.

Mientras tanto, en Zacatecas, las huestes convocadas por el gobernador David Monreal tuvieron que huir de la Plaza de Armas debido a un fuerte aguacero que cayó sobre la capital zacatecana, echando a perder la transmisión del mensaje presidencial. Como dice el filósofo Nomeacuerdo: En política, es mejor afinar la orquesta que buscar buen escenario





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