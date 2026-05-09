Malos finales en televisión: una herida abierta que no cesa

Numerosas series cinematográficas y de TV han utilizado la fórmula del mal final para despedirse a los espectadores, dejando una sensación de añoranza y decepción en sus fieles seguidores. Sin embargo, en la actualidad, la competencia vibrante de las plataformas streaming dificulta la planificación y la calidad de sus finales.

Mi infancia estuvo repleta de películas de Disney en VHS. Bien podría ser un personaje de 'El diario de Bridget Jones', 'Fleabag' o 'Parks and Recreation'.

Estas series no fallaron en su totalidad, pero dejaron una sensación parecida: la de haber invertido años en una historia que al final no supo cómo despedirse. Hay series que se despiden con elegancia y otras que salen por la puerta de atrás, con los fans gritando desde el sillón. No hablamos de finales divisivos, de esos que abren debate de sobremesa y sobreviven con el paso del tiempo.

En 2026, con tantas plataformas compitiendo por nuestra atención, los malos finales siguen siendo una herida abierta. Porque una serie no solo se ve: se acompaña durante años, se comenta, se teoriza, se recomienda y hasta se defiende en discusiones absurdamente intensas





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