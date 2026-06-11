Maná celebra cuatro décadas de trayectoria con una gira masiva por Latinoamérica y México

La emblemática banda Maná anuncia una serie de conciertos en los estadios más importantes de la región, culminando con un espectáculo histórico en Ciudad de México y su participación en el Mundial 2026.

La emblemática agrupación mexicana Maná , referente indiscutible del rock en español, se prepara para emprender una travesía musical que promete hacer vibrar los corazones de millones de seguidores en todo el continente americano.

En un momento de renovación artística, la banda ha vuelto a capturar la atención global gracias a la reinterpretación de uno de sus temas más icónicos, Oye mi amor. Esta canción, que ya era considerada un himno generacional, ha recobrado una fuerza impresionante tras la colaboración con la artista Dua Lipa, logrando que nuevas audiencias se acerquen al legado de la banda y que los veteranos redescubran la energía de sus letras.

El entusiasmo es palpable, y las presentaciones recientes han demostrado que la conexión entre los músicos y su público permanece intacta, caracterizándose por coreografías espontáneas y un sentimiento de unidad que solo la música puede provocar. El itinerario de esta ambiciosa gira contempla el paso por algunos de los escenarios más imponentes y significativos de Latinoamérica, asegurando que el mensaje de Maná llegue a los rincones más apasionados de la región.

La travesía comenzará con una parada fundamental en Bogotá, donde el Vive Claro recibirá a la banda el próximo 28 de noviembre. Posteriormente, la energía se trasladará a Perú, específicamente al Estadio San Marcos de Lima el 2 de diciembre, un lugar donde la devoción por la música latina es legendaria.

La ruta continuará hacia el sur, llegando a Santiago de Chile el 5 de diciembre en el Estadio Monumental, un recinto que ha sido testigo de las mejores producciones internacionales. Finalmente, antes de regresar a su tierra, la banda se presentará en el Estadio River Plate de Buenos Aires el 12 de diciembre, cerrando así un ciclo de presentaciones masivas en Argentina que seguramente quedarán grabadas en la memoria de los asistentes.

Sin embargo, el evento más esperado y cargado de emotividad será el gran cierre de esta etapa en su hogar. El próximo 17 de diciembre, el Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México se convertirá en el epicentro de una celebración sin precedentes. En este concierto, Maná no solo ofrecerá un espectáculo visual y sonoro de primer nivel, sino que realizará un viaje retrospectivo por cuarenta años de éxitos.

Esta efeméride es un testimonio de la resiliencia y el talento de la agrupación, que ha sabido evolucionar sin perder su esencia, manteniendo viva la llama del rock latino a través de cuatro décadas de hits que han acompañado las vidas de millones de personas. Será una noche de nostalgia, alegría y gratitud donde los seguidores podrán cantar al unísono las canciones que han definido épocas enteras.

A este despliegue musical se suma una noticia que coloca a Maná en la cima de la visibilidad global: su participación confirmada en la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este anuncio representa un hito extraordinario, ya que la banda actuará frente a una audiencia masiva de espectadores de todo el mundo, reafirmando su vigencia y su estatus como embajadores culturales de la música latina.

El deporte y la música se fusionarán en un evento que simboliza la unión de las naciones, y Maná será la banda sonora de este encuentro épico. En sintonía con este espíritu festivo, la actriz Salma Hayek ha dado la bienvenida oficial al Mundial 2026 con un mensaje vibrante, exclamando 'Viva México y viva el fútbol', lo que añade aún más entusiasmo a la atmósfera de celebración que envolverá al país anfitrión.

Para aquellos fanáticos que no quieran quedarse fuera de esta experiencia histórica, la organización ha detallado los procesos de adquisición de boletos. La preventa exclusiva para los tarjetahabientes de Banamex se llevará a cabo el 17 de junio a través de la plataforma Ticketmaster, brindando una oportunidad prioritaria a los clientes de dicha entidad financiera. Posteriormente, el 18 de junio se abrirá la venta general, permitiendo que cualquier persona interesada pueda asegurar su lugar en estas veladas inolvidables.

Con una agenda llena de retos y éxitos, Maná se encamina a consolidar un año que será recordado como uno de los más brillantes de su ya extensa y laureada carrera profesional





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