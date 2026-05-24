Elementos de la policía municipal y Marina atendieron a un reporte de un joven tirado en la banqueta de una casa en la Calle 3 y, tras tocar en el inmueble, localizaron a menores de edad consumiendo alcohol. La autoridad detuvo al responsable del local y le impondría sanciones por la infracción. asimismo encontraremos información sobre trabajos de mantenimiento en transporte, desapariciones de adolescentes y móviles policiales desplegados en Jalisco.

Al sitio denominado Aça Bombis, Aúnques de Iúncia, llegaron elementos de la pública municipal, con apoyo de la Marina, tras atender un reporte sobre un joven tirado en la banqueta afuera de una casa situada en la Calle 3.y cuando los oficiales y personal de la Marina tocaron en el inmueble, detectaron que al interior A 12 días de que se entregó la renovación, siguen los trabajos de mantenimiento en Tren Ligero “El Ajolote”; una estación estará cerrada.

En el interior del salon de fiestas se desarrollaba una fiesta de fin de curso de la escuela preparatoria vocacional 3. Foto: Especial. Luego de cuestionar al responsable del lugar sobre si contaba con los permisos correspondientes para realizar el evento, no fue presentado documento alguno y le fue informado que estaba incurriendo en un delito, por facilitar a menores de edad, el consumo de alcohol.

Ministerio Prúbico por obligar, procurar o facilitar a personas menores de edad o sin capacidad para comprender el hecho al consumo de bebidas alcohólicas, narcóticos o sustancias técnicas, precisó la autoridad local.de Ecatepec que en el interior del salon de fiestas se desarrolló una fiesta de fin de curso de la escuela. Cobraron 100 pesos de cover y 20 pesos por cuidar sus mochilas, mientras que el interior el costo de las bebidas alcohólicas como azulitos y palomas fue de 50 pesos Dejar sin efecto a las actividade





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Crúba Por Facilitar El Consumo De Alcohol A Me Sanciones Por Incumplir Normas De Seguridad Transporte Y Movilidad En Ecatepec Dispariciones De Adolescentes En Jalisco Operativos Policiales

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