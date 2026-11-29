Descubre cómo Mandy Patinkin rodó escenas clave de La Princesa Prometida con un dedo del pie fracturado. Anécdotas del set y el accidente con el todoterreno.

La película de fantasía 'La princesa prometida' se consolidó como un clásico indeleble de los años ochenta, pero su producción ocultó un accidente físico significativo durante el rodaje principal. Mandy Patinkin, quien interpretó al príncipe Humperdinck, tuvo que completar intensas escenas de acción con un dedo del pie fracturado. Este incidente ocurrió en las primeras semanas de grabación, obligando al actor a trabajar bajo dolor constante.

El Accidente con el Todoterreno de André

El incidente se originó cuando Mandy Patinkin decidió probar un vehículo todoterreno utilizado por André el Gigante, el luchador que interpretaba a Fezzik. Debido a su gran estatura, André necesitaba un transporte especial entre las locaciones del set. Durante esa prueba, Patinkin sufrió una fractura dolorosa que lo dejó incapacitado temporalmente.

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Recuerda que según contó en abril de 2025 durante un encuentro con seguidores, el accidente sucedió cuando llevaban aproximadamente una semana de filmación. A pesar de la gravedad de la lesión, Patinkin intentó ocultar la fractura para no interrumpir el ritmo del proyecto cinematográfico.

Reacción del Director Rob Reiner

El director Rob Reiner se enteró de la lesión antes de lo previsto, lo que generó preocupación sobre la continuidad del reparto. Sin embargo, en lugar de buscar un reemplazo, Reiner decidió modificar el calendario de producción. Esta adaptación administrativa permitió que Patinkin tuviera más tiempo para recuperarse mientras mantenía su papel protagónico.

La secuencia más afectada por esta lesión tuvo lugar en los Acantilados de la Locura, un momento que se convertiría en uno de los más celebrados del largometraje. Patinkin no había completado su recuperación física cuando llegó el momento de grabar estas tomas críticas, lo que añadió una capa extra de exigencia al rodaje.

Adaptaciones en la Coreografía de Espadas

A pesar de las dificultades físicas, el equipo técnico no detuvo la preparación de las escenas de combate. En una entrevista con ABC News en 2017, Patinkin explicó que continuaron ensayando prácticamente todos los días. El director quería capturar los rostros de los actores durante el duelo, por lo que los movimientos debían ser realizados por ellos mismos.

Los actores habían dominado tan bien la coreografía que Reiner les pidió alargarla para aprovechar mejor los escenarios naturales. Esta flexibilidad demostró la profesionalidad del elenco, que priorizó la calidad visual de la película sobre sus propias limitaciones físicas momentáneas.

Legado de 'As You Wish' y Recaudación

Patinkin documentó estas anécdotas en su libro 'As You Wish: Inconceivable Tales from the Making of The Princess Bride', publicado en 2014. Allí relató no solo el accidente, sino también las bromas del reparto y las dificultades de una producción que se volvió fundamental para su carrera. Aunque la película recaudó aproximadamente 30 millones de dólares en todo mundo, encontró una segunda vida gracias al video doméstico.