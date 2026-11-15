Manifestación de la Generación Z concluye sin incidentes en el Zócalo

La marcha juvenil reunió a 120 participantes en la Ciudad de México este domingo. Las autoridades reportaron cero incidentes y un cierre ordenado en la Plaza de la Constitución.

Un total de 120 personas participaron en la Marcha de la Generación Z, evento que tuvo lugar este domingo en la Ciudad de México y que finalizó con un saldo completamente blanco en la emblemática Plaza de la Constitución, comúnmente conocida como el Zócalo capitalino. La movilización inició su recorrido aproximadamente a las 11:00 horas sobre la avenida de la República, partiendo desde las inmediaciones del Monumento a la Revolución, un punto de encuentro histórico para movimientos sociales en la capital mexicana.

Recorrido y medidas de seguridad implementadas

El contingente de manifestantes avanzó con orden por distintas arterias del Centro Histórico, transitando inicialmente por la avenida Juárez antes de incorporarse al Eje Central Lázaro Cárdenas para continuar su trayectoria. Posteriormente, el grupo se dirigió hacia la calle 5 de Mayo, donde completó su ruta hasta llegar a su destino final en la Plaza de la Constitución, consolidando una trayectoria de aproximadamente tres kilómetros sin registrar interrupciones no planificadas.

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Las secretarías de Gobierno (SECGOB) y de Seguridad Ciudadana (SSC) coordinaron estrechamente para facilitar el desplazamiento, utilizando al personal de Control de Tránsito para realizar cortes viales estratégicos. Estas maniobras de regulación del tráfico tuvieron como objetivo primordial facilitar el flujo de los participantes mientras se minimizaban las afectaciones a la movilidad de los conductores y peatones en las zonas periféricas al recorrido principal.

Acompañamiento institucional y equipos de emergencia

Un aspecto fundamental de la jornada fue la presencia constante del Grupo de Diálogo y Convivencia de la SECGOB, cuyo rol fue mantener una comunicación fluida con los organizadores para prevenir posibles situaciones de conflicto antes de que surgieran. Este grupo interlocutor estuvo compuesto por una amplia representación institucional que incluía a funcionarios de la Subsecretaría de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno, así como expertos de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública.

La seguridad integral también contó con la participación del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, junto con la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México, asegurando el cumplimiento de los marcos legales de protección. Adicionalmente, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) desplegó personal en el terreno para brindar acompañamiento y atención médica inmediata, garantizando la asistencia sanitaria en caso de que alguna persona necesitara cuidados durante la movilización.

Resultados finales y contexto de la movilización

Al finalizar la actividad, las autoridades capitalinas confirmaron que no se registraron incidentes de ningún tipo y que la concentración concluyó sin contratiempos relevantes, cumpliendo con los plazos establecidos por los organizadores. La SECGOB y la SSC destacaron que la estrategia de acompañamiento institucional fue exitosa, ya que permitió facilitar el desarrollo de la manifestación mediante el diálogo constante en lugar de la represión.

Este enfoque buscó procurar condiciones de seguridad tanto para los participantes como para las personas que transitaban por las vialidades del recorrido, equilibrando el derecho a la protesta con la tranquilidad pública. La ausencia de violencia o daños a la propiedad refleja una gestión de seguridad enfocada en la protección integral de los derechos humanos de todos los actores involucrados en el evento público.