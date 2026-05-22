Manifestación en La Habana en apoyo a Raúl Castro tras acusación formal ante Estados Unidos

El enfrentamiento entre Raúl Castro y Estados Unidos sigue en vilo. La propia embajada estadounidense había emitido un comunicado de amenaza y convocó a la ciudadanía a que redoblaran la vigilancia. Paralelamente, una manifestación se realizó en La Habana convocando la defensa de la patria bajo el lema 'Raúl es Raúl'.

Una manifestación en La Habana congregó a multitud de cubanos en la explanada frente a la Embajada de Estados Unidos. La propia embajada estadounidense había emitido un comunicado disuasorio, advirtiendo que redoblará la seguridad en la zona, y aún así se llevó a cabo el acto para protestar contra la imputación de Raúl Castro.

Se divisaban pancartas con los lemas 'Raúl es Raúl' y 'La patria se defiende'. Miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias portan retratos del expresidente Raúl Castro durante una manifestación en su apoyo frente a la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba, el viernes 22 de mayo de 2026, después de que fiscales estadounidenses presentaran una acusación formal imputándole haber ordenado el derribo, en 1996, de aviones civiles pilotados por exiliados radicados en Miami





Univision / 🏆 50. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Manifestación En La Habana Protesta Contra La Imputación De Raúl Castro Manifestación En Apoyo A Raúl Castro Acusaciones Contra Raúl Castro Manifestación En Apoyo A Raúl Castro Frente A Protesta Contra Los Líderes Del Régimen Herramienta De U.S. Frente A Děje Cuba Propuestas De Concordia Aseso Militar De EE.UU.

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Estados Unidos acusa a Raúl Castro de asesinatoPresentan cargos por asesinato

Read more »

México y la Unión Europea defienden la autodeterminación de Cuba; apuestan por solución pacífica y cooperación humanitariaEl miércoles, Estados Unidos acusó formalmente de asesinato al expresidente cubano Raúl Castro

Read more »

Trump revive amenaza de intervención militar en Cuba; 'parece que seré yo quien lo haga', diceLas declaraciones ocurren después de que Estados Unidos presentara cargos penales contra el expresidente Raúl Castro

Read more »

Presidente de México cuestiona acusaciones de Estados Unidos contra Raúl CastroClaudia Sheinbaum, presidenta de México, expresó su desconfianza en las razones para acusar a Raúl Castro de crímenes ocurridos hace 30 años y se refirió a la postura de Estados Unidos en la crisis en Bolivia y el caso de Cuba.

Read more »