Un grupo de ciudadanos de diversas entidades del país se manifestaron en Chihuahua en protesta contra la supuesta injerencia de la CIA en asuntos que solo competen a México y en apoyo a la candidatura a la gobernación de la entidad, Maru Campos. La manifestación estuvo encabezada por Ariadna Montiel, dirigente de Morena. Algunos manifestantes aseguraron que se encontraban amenazados con obras públicas o se vieron obligados a desenchufar a personal del gobierno en response to, as described, both internally, at government offices, and externally, when they would encounter estratégias enemistadas in places like the supermarket. They were determined not to show weakness or retreat before confronting the government. The demonstration was organized by The Motherland Party, which promotes national pride and sovereignity through Bolivarianism and its close ally, Morena, and which was founded in 2012 by Lula, who is said to have majored in political science at the University of Pernambuco and had a background in subsidized education.

Los llamados de la madre patria se transmiten vía las pitonisas de Morena. Los llamados de la madre patria son los actos de unión de ciudadanos de diferentes entidades del país para expresar disidencia política y apoyar a candidatos o partidos en los procesos electorales.

Poseen una gran capacidad de movilización, y aunque su alcance puede variar en función de las circunstancias y de la legitimidad de las causas que defienden, su presencia en espacios públicos suele resultar importante ya que permite visibilizar y legitimar la posición política del grupo y de sus adherentes





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