Programa detallado de marchas y concentraciones en la Ciudad de México para el lunes 23 de noviembre. Información sobre demandas estudiantiles, vecinales y sociales en la capital.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha publicado el cronograma oficial de actividades públicas para el lunes 23 de noviembre, confirmando la realización de una marcha principal y diez concentraciones distintas a lo largo de la capital mexicana. Este día se caracteriza por la diversidad de demandas sociales, políticas y laborales que movilizarán a múltiples sectores de la población en diferentes puntos geográficos de la ciudad.

El evento central de la jornada lo protagonizan los estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria 8 "Miguel E. Schulz", quienes participan bajo la organización del colectivo Señal de Alarma Prepa 8. Su movilización tiene como motivo principal la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, fecha clave que se celebrará dos días después, el 25 de noviembre, y que sirve de justificación ética y social para esta acción específica.

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Detalles de la Marcha Estudiantil en la UNAM

Los estudiantes iniciarán su recorrido a las 12:00 horas desde la sede de la Escuela Nacional Preparatoria No. 8 "Miguel E. Schulz", ubicada en la Av. Lomas de Plateros s/n, en la colonia Merced Gómez, dentro de la alcaldía Álvaro Obregón. La ruta prevista establece un desplazamiento ordenado hacia la escultura "Los Bigotes", un punto de referencia conocido en el campus, para posteriormente culminar en la Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), situada en la Av. Universidad No. 3000, en Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

Según las proyecciones de la SSC-CDMX, la aforo estimado para esta manifestación universitaria es de aproximadamente 120 personas. La concentración en la sede de la Rectoría permitirá a los estudiantes realizar sus declaraciones y entregar sus demandas directamente ante las autoridades académicas, en el marco del respeto a los espacios universitarios y la libertad de expresión estudiantil.

Otras Movilizaciones y Demandas Ciudadanas

Además de la marcha universitaria, la capital registrará una decena de concentraciones menores que atienden problemáticas locales y sectoriales. Los vecinos del Bosque Residencial del Sur se reunirán a las 08:00 en la Glorieta de Vaqueritos, en la intersección del Anillo Periférico y el Canal de Miramontes, en la colonia Coapa Culhuacán de la alcaldía Tlalpan. Su objetivo principal es exigir soluciones al desabasto de agua y presentar peticiones vecinales específicas, con una aforo esperado de 45 personas.

En el ámbito de la justicia y los derechos humanos, el colectivo Libres y Combativas MX y la colectiva Las Tonantzín buscarán atención en los tribunales. Libres y Combativas se ubicará en los Juzgados Penales de la Ciudad de México (Dr. Lavista No. 114, Doctores, Cuauhtémoc) a las 08:00, exigiendo justicia por una víctima de violencia feminicida. Por su parte, Las Tonantzín tiene una agenda bifurcada: se presentará a las 09:30 en los Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente (Av. Reforma No. 50, Lomas de San Lorenzo, Iztapalapa) y luego a las 10:00 en los Juzgados Penales de la Ciudad de México, con una aforo estimado de 50 participantes.

Reclamos Laborales y Vecinales en la Ciudad

La jornada también incluye movimientos de trabajadores y vecinos preocupados por servicios públicos y regulaciones laborales. El Consejo Nacional Motociclista se concentrará a las 13:00 en la Secretaría de Movilidad (Av. Álvaro Obregón No. 269, Roma Norte, Cuauhtémoc), apoyado por el Gremio Motociclista y Repartidores de la CDMX. Su demanda es clara: solicitan la cancelación de las placas de carga, las licencias especializadas y el programa piloto para repartidores en moto, con una aforo proyectado de 120 personas.

En la alcaldía Iztacalco, se prevén dos movimientos vecinos significativos. Los Vecinos e Inquilinos del Centro A.C. realizarán una conferencia de prensa y un plantón a las 08:30 en la Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México (Calle Canela No. 660, Granjas México), mientras que los Vecinos Unidos de Pantitlán se reunirán a las 08:50 en la Calle 4 y Calzada Ignacio Zaragoza (Agrícola Pantitlán) para rechazar un desarrollo habitacional y exigir un área verde, con una aforo de 60 personas.

Citas y Manifestaciones en Otras Alcaldías

El resto de las actividades programadas abarcan diversas demandas ciudadanas y gremiales en puntos estratégicos de la ciudad. El colectivo Salvemos Cuyutlán se encontrará a las 09:00 en el Ángel de la Independencia (Paseo de la Reforma y Florencia, Juárez, Cuauhtémoc) para protestar contra la expansión portuaria en la Laguna de Cuyutlán. Los Ciudadanos se dirigirán a las 12:00 a la Fiscalía General de la República (Dr. Velasco No. 175, Doctores) para solicitar la investigación de magistrados del Tribunal Electoral de la CDMX.

Finalmente, la Organización Estudiantil de la Universidad Pedagógica Nacional se reunirá a las 12:00 en su propio plantel (Picacho-Ajusco No. 24, Tlalpan) para exigir la destitución de la rectora. Las Trabajadoras Sexuales Unidas e Independientes tendrán su asamblea a las 17:00 en el Domus Contracultural (República de Cuba No. 58, Centro) rumbo al Congreso Feminista, con apoyo de Laboratorios de Transpolíticas. También se menciona una cita agendada para la Unión de Mariachis y Musicians de Plaza Garibaldi a las 12:00 en la Subsecretaría de Programas de Alcaldías, solicitando respeto a sus horarios laborales.