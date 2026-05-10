Manifestaciones en CDMX este 10 de mayo

Marchas y protestas en CDMX este 10 de mayo. Madres buscadoras, activistas y colectivos tomarán las calles. Impulsan ley para hacer justicia a Leyla; ONG exige acompañamiento adecuado para adolescentes que cometan crímenes. Pachuca vs Toluca: Horario y canales para ver EN VIVO HOY 10 de mayo la Vuelta de Cuartos de Final, quienes realizarán la "XIV Marcha de la Dignidad Nacional Madres Buscando a sus Hijos, Hijas, Verdad y Justicia". La movilización incluye un mercado alternativo solidario en el Parque Ecológico de Xochimilco, con el objetivo de recaudar fondos para financiar la "Global Sumud Flotilla", grupo que busca llevar ayuda humanitaria a Gaza. Se concentrará en el Monumento a la Madre, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde realizará actividades artísticas y culturales, además de instalar una mesa informativa sobre el consumo y regulación del cannabis. Se integrante de la "Global Sumud Flotilla" realizará una concentración en el Museo Memoria y Tolerancia, ubicado en avenida Juárez, colonia Centro. Residentes en México se manifestarán frente a la Embajada de la República Islámica de Irán, en Paseo de la Reforma, alcaldía Miguel Hidalgo; la concentración será en protesta contra la brutalidad del régimen iraní y en solidaridad con las víctimas de represión en ese país. Se reunirá en la Glorieta del Ahuehuete, sobre Paseo de la Reforma, para exigir la instalación de un memorial en homenaje a "Los 5 de Moreno, Jalisco", en el marco de la Marcha de la Dignidad Nacional. Se concentrarán a las 16:00 horas frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Centro Histórico, donde realizarán actividades político-culturales para exigir justicia y la presentación con vida de personas detenidas desaparecidas.

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se concentrará en el Monumento a la Madre, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde realizará actividades artísticas y culturales, además de instalar una mesa informativa sobre el consumo y regulación del cannabis. se integrante de la "Global Sumud Flotilla" realizará una concentración en el Museo Memoria y Tolerancia, ubicado en avenida Juárez, colonia Centro. residentes en México se manifestarán frente a la Embajada de la República Islámica de Irán, en Paseo de la Reforma, alcaldía Miguel Hidalgo; la concentración será en protesta contra la brutalidad del régimen iraní y en solidaridad con las víctimas de represión en ese país. se reunirá en la Glorieta del Ahuehuete, sobre Paseo de la Reforma, para exigir la instalación de un memorial en homenaje a "Los 5 de Moreno, Jalisco", en el marco de la Marcha de la Dignidad Nacional. se concentrarán a las 16:00 horas frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Centro Histórico, donde realizarán actividades político-culturales para exigir justicia y la presentación con vida de personas detenidas desaparecidas





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