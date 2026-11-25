Este 25 de noviembre, la Ciudad de México concentra marchas por la eliminación de la violencia de género y protestas de trabajadores gaseros y sindicalizados.

La capital mexicana se prepara para una jornada de movilizaciones significativas este miércoles 25 de noviembre. La Coordinación de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha oficializado que se llevarán a cabo cuatro marchas y once concentraciones en puntos estratégicos de la metrópoli. El eje central de estas acciones responde a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, aunque otras causas sociales y laborales también tienen cabida en la agenda.

Las cuatro marchas principales del 25N

La organización de las protestas feministas incluye a diversos grupos que recorrerán rutas específicas para visibilizar sus demandas. La Vanguardia Mexicana de Trabajadores y Extrabajadores de Seguridad Ciudadana "Monterrubio" inicia su recorrido a las 10:00 desde el Jardín Pushkin, con destino final al Hospital Obregón. Con un aforo estimado de 250 personas, este grupo exige mejoras médicas y licitaciones transparentes relacionadas con su reubicación institucional.

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Posteriormente, el Observatorio de Deudores Alimentarios organiza una concentración a las 11:00 y una marcha a las 13:00 desde la Glorieta "La Joven de Amajac" hacia el Zócalo Capitalino. Este contingente, con aproximadamente 300 participantes, busca denunciar la violencia económica y vicaria, aprovechando la fecha simbólica del 25 de noviembre para amplificar su voz ante las instituciones.

La Red de Mujeres por el Bienestar Pilares también toma las calles a las 14:30, partiendo del Monumento a la Revolución con una ruta que finaliza en el Hemiciclo a Juárez. Con un estimado de 200 manifestantes, esta colectiva se suma a la cadena de reclamos por la protección efectiva de las mujeres en la capital. Por su parte, la Colectiva "Coordinación 8M" lidera la movilización más multitudinaria del día.

La Coordinación 8M inicia su marcha a las 15:30 desde la Glorieta "La Joven de Amajac" hacia el Zócalo, con una asistencia esperada de 1,000 personas. Este colectivo convoca un amplio respaldo de sindicatos y organizaciones civiles para exigir un alto inmediato a los feminicidios, justicia efectiva y el respeto integral a los derechos de las mujeres. La presencia de diversos sindicatos en esta ruta refuerza la transversalidad del reclamo por seguridad e igualdad.

Concentraciones sobre temas laborales y políticos

Además de las marchas feministas, otras agrupaciones realizan acciones en distintos puntos de la ciudad. Plataformas Unidas del Poniente se concentra a las 07:00 frente a Costco Santa Fe, con un aforo reducido de 80 personas. Su protesta se centra en oponerse a la propuesta de placas mercantiles y licencias de carga para repartidores en moto, un tema que afecta directamente a su actividad diaria.

El Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México convoca una reunión a las 09:00 en el Monumento a la Revolución. Con una afluencia estimada de 5,000 personas, este evento marca el cierre de campaña de la "planilla azul", destacando la importancia política interna de la jornada en el edificio que sirve como punto de encuentro sindical.

En el ámbito político-institucional, Poder Ciudadano lleva a cabo acciones a las 10:00 en la Sala Superior del TEPJF y a las 12:00 en la Cámara de Diputados. Con aproximadamente 100 participantes, este grupo exige el inicio formal del proceso de sustitución de la Presidencia del Instituto Nacional Electoral, buscando cambios en la estructura de dirección del órgano electoral.

El bloquequeo de rutas por el Gremio Gasero

Una de las movilizaciones con mayor impacto en la movilidad vial corresponde al Gremio Gasero Nacional A.C. Este grupo realiza una manifestación pacífica a las 11:00 en las casetas de peaje de las autopistas México-Querétaro, México-Pachuca, México-Cuernavaca y México-Puebla. Con un estimado de 250 participantes distribuidos en los accesos a la capital, los trabajadores reclaman un freno a las extorsiones, la regulación de márgenes operativos y la agilización de trámites administrativos.

Las ubicaciones estratégicas en las alcaldías de Gustavo A. Madero, Tlalpan e Iztapalapa permiten a los manifestantes visibilizar sus demandas ante el flujo constante de vehículos que ingresan a la zona metropolitana. Sus exigencias técnicas y económicas contrastan con las sociales de las marchas del centro, pero comparten el carácter de presión a las autoridades por mejoras concretas en sus condiciones de trabajo.

Otras convocatorias y uniones a la jornada

La jornada también incluye acciones específicas de grupos indígenas y estudiantiles. La Colectiva de Mujeres Indígenas se reúne a las 11:00 en el Palacio de Bellas Artes, con un aforo de 40 personas. Su objetivo es exigir justicia y protección para una escritora indígena víctima de agresión sexual en el estado de Guerrero, resaltando la intersección de género, etnia y violencia.

En la zona sur de la ciudad, el Colectivo "Rojo Amanecer" se concentra a las 11:00 en la Prepa 1 "Gabino Barreda". Con 80 participantes, este grupo se prepara para sumarse a los contingentes de "Los Bigotes" en su marcha rumbo al Zócalo, reforzando la presencia del 25N desde diferentes puntos de partida.

Finalmente, el colectivo PAN Y ROSAS inicia su movimiento a las 11:00 desde la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Con destino hacia el Metro Universidad, este grupo se integra a la gran marcha que cruza la ciudad, asegurando que las voces de la comunidad académica y feminista lleguen juntas al centro histórico de la Ciudad de México este miércoles 25 de noviembre.