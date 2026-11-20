Guía completa de las 12 concentraciones y 2 citas convocadas para el 20 de noviembre en la CDMX. Horarios, rutas y aforos según la SSC-CDMX.

La Ciudad de México registra una actividad de movilización social significativa para este viernes 20 de noviembre, con la participación de diversos colectivos y sindicatos. Según lo informado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, no se esperan marchas oficiales de gran envergadura, pero sí la realización de doce concentraciones estáticas y dos citas programadas. Estas convocatorias afectan zonas específicas de la capital, requiriendo precaución por parte de conductores y peatones ante posibles cierres viales o demoras en la movilidad cotidiana.

Detalles de las doce concentraciones previstas

La agenda de la SSC-CDMX detalla las ubicaciones exactas y los motivos de cada acto. Una de las primeras actividades corresponde al colectivo HASTA ENCONTRARLES, quien se reunirá frente a la estación Metro Chabacano, sobre la Avenida San Antonio Abad en la Colonia Obrera, Alcaldía Cuauhtémoc. Este grupo inicia a las 06:30 horas una jornada de búsqueda por patrones vinculados a la Triple Frontera, con un aforo estimado de cuarenta personas.

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En el ámbito judicial, familias y amigos de imputados por presunto fraude acudirán a las 09:30 a los Juzgados de Control del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, ubicado en la Calzada Ermita Iztapalapa 4037, Alcaldía Iztapalapa. Paralelamente, la Fundación FREEDOM SOULS - KIDS & PAWS convocará a treinta personas a las 09:30 en los Juzgados Penales de la Ciudad de México, Dr. Lavista 114, Doctores, para denunciar maltrato animal en el Parque España.

Los trabajadores de Pilares se concentrarán a las 10:00 en la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Olivo 39, Colonia Florida, Álvaro Obregón, para reclamar derechos laborales y la reinstalación de personal. Por su parte, la Alianza Nacional Ciudadana Anticorrupción ocupará el Monumento a la Revolución, Plaza de la República, Tabacalera, a las 10:00, exigiendo transparencia y combate a la corrupción con un aforo de doscientas personas.

La lucha por los derechos transgénero tendrá presencia en dos puntos distintos. El colectivo JUSTICIA HISTÓRICA TRANS se reunirá a las 11:00 en Metro Copilco, Eje 10 Sur, Coyoacán, por el Día Internacional de la Remembranza Trans. Más tarde, el Centro de Apoyo a las Identidades Trans A.C. convocará a sesenta personas a las 20:00 en el Hemiciclo a Juárez, Avenida Juárez 50, Centro, Cuauhtémoc, con el mismo objetivo conmemorativo.

El sector salud también tiene cita. La Coalición Nacional de Trabajadores de la Salud se reunirá a las 15:00 en Metro Barranca del Muerto, Barranca del Muerto 368, Álvaro Obregón, con destino final al IMSS-Bienestar en Gustavo E. Campa 54, buscando estímulos económicos para uniformes. Se prevé un desplazamiento de cincuenta personas hacia el destino indicado.

Los comerciantes del Mercado 204 San Juan de Aragón se concentrarán a las 16:00 en la Av. 414 No. 110, Pueblo de San Juan de Aragón, Gustavo A. Madero. Noventa personas participarán en rechazo a un evento por aniversario que consideran afecta a los locatarios. En la Alcaldía Tlalpan, vecinos de Prados y Floresta Coapa se reunirán a las 16:00 en la Av. División del Norte y Rancho El Vergel, opuestos a la construcción de viviendas del INVI, con posibilidad de bloqueos viales.

Las actividades continúan a las 17:00 con los Sindicatos Democráticos e Independientes en Metro Juárez, Balderas, Centro, Cuauhtémoc, para una reunión informativa con treinta personas. Simultáneamente, vecinos de la Alcaldía Tláhuac acudirán a la sede de su alcaldía en la Av. Tláhuac, La Asunción, para exigir la destitución de comisionados del patronato de la Feria de San Pedro Tláhuac, con un aforo de sesenta personas y riesgo de bloqueos.

Citas programadas y bloques sociales

Además de las concentraciones, la SSC-CDMX registró dos citas específicas para el día. El Bloque de Organizaciones Sociales, Movimiento Nacional, acudirá a las 11:00 a la Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución 1, Centro Histórico, Cuauhtémoc. Treinta y cinco personas solicitarán su incorporación a programas de vivienda.

Otro grupo importante, los trabajadores de la Dirección General de Obras y Servicios, se dirigen a las 11:00 a la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial, ubicada en la Av. Río Churubusco 1155, Carlos Zapata Vela. Esta cita forma parte de las demandas laborales y operativas del sector de construcción pública en la capital.

Impacto en la movilidad capitalina

Aunque no hay marchas masivas que cierren ejes principales, las concentraciones en puntos neurálgicos como la Zona Centro, Polanco, Doctores y Santa Martha generan afectaciones locales. Los conductores deben evitar las avenidas San Antonio Abad, Olivo, y la Avenida Juárez durante las horas pico de las citas, especialmente entre las 09:00 y las 17:00 horas.

La Alcaldía Tláhuac y Tlalpan presentan mayor incertidumbre debido a la posibilidad de bloqueos viales por parte de vecinos y comerciantes. Se recomienda verificar el estado del tráfico en tiempo real a través de las aplicaciones oficiales de la ciudad antes de iniciar recorridos en esas demarcaciones. La SSC-CDMX mantiene sus equipos de control de tránsito desplegados para mitigar las demoras en las vías cercanas a los puntos de concentración.