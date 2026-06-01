La secretaria general de la Sección 18 de la CNTE en Michoacán llamó al pueblo de México a defender la educación pública y exigir mayor inversión en escuelas, universidades y servicios de salud.

Manifestantes de la CNTE continúan en preparativos para marcha sobre Av. Paseo de la Reforma del Ángel de la Independencia al Zócalo Capitalino . La secretaria general de la Sección 18 de la CNTE en Michoacán llamó al pueblo de México a defender la educación pública y exigir mayor inversión en escuelas, universidades y servicios de salud.

Los manifestantes se reunieron al pie del Ángel de la Independencia, donde leyeron posicionamientos y compartieron sus posturas sobre la nueva jornada de protestas. La SSC-CDMX informó que realizó un corte preventivo a la circulación en Paseo de la Reforma a la altura de Maestro Antonio Caso. Los maestros de la CNTE han estado buscando un diálogo con el gobierno federal para que entiendan que nadie puede estar condenado a tener una vejez de miseria.

La marcha rumbo al Zócalo Capitalino se prevé que afecte la vialidad en la zona, aunque no se han reportado problemas hasta el momento. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha estado realizando protestas en varias ciudades del país para exigir mejores condiciones laborales y salariales. Los manifestantes han sido recibidos con cierta hostilidad por parte de algunos ciudadanos, pero también han recibido apoyo de otros que comparten sus demandas.

La situación en la zona se mantiene tensa, aunque no se han reportado incidentes graves hasta el momento. La marcha rumbo al Zócalo Capitalino se prevé que sea un evento importante en la lucha de los maestros por sus derechos. La CNTE ha estado realizando protestas en varias ciudades del país para exigir mejores condiciones laborales y salariales.

Los manifestantes han estado buscando un diálogo con el gobierno federal para que entiendan que nadie puede estar condenado a tener una vejez de miseria. La situación en la zona se mantiene tensa, aunque no se han reportado incidentes graves hasta el momento. La marcha rumbo al Zócalo Capitalino se prevé que sea un evento importante en la lucha de los maestros por sus derechos





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