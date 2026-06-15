Manifestantes en Lerdo, Durango, exigen cancelación de la inversión en la planta de Fermachem

Un grupo de ciudadanos de La Laguna se manifestó en el centro de la ciudad de Lerdo, Durango, para exigir la cancelación de la inversión en la planta de fertilizantes agrícolas Fermachem. La manifestación pacífica congregó a unas 300 personas que se oponen a este proyecto.

En el municipio de Lerdo , Durango , un grupo de ciudadanos de La Laguna se manifestó en el centro de la ciudad para exigir la cancelación de la inversión de 28 mil millones de pesos en la planta de fertilizantes agrícolas Fermachem .

Esta inversión es respaldada por el Gobierno federal y ha generado debate por su posible producción o uso de amoniaco en el proceso, lo que representaría un riesgo para el Cañón de Fernández, uno de los ecosistemas más importantes de la región. Las autoridades locales han asegurado que la producción será de urea, un fertilizante de uso agrícola, y no de amoniaco, además de que el agua utilizada provendrá de agua tratada o aguas grises.

La manifestación pacífica congregó a unas 300 personas que se oponen a este proyecto. Los manifestantes se reunieron en la Plazuela Juárez de Lerdo y después caminaron hasta el Parque Victoria por la calle Sarabia. Cargaban cartulinas en las que rechazaban la instalación de la planta y exigían proteger el Cañón de Fernández. Los inconformes llegaron hasta las instalaciones de la Presidencia Municipal, donde exigieron una consulta ciudadana y la salida de la empresa.

Posteriormente, los manifestantes caminaron hasta la casa de la alcaldesa de Lerdo, Susy Torrecillas, donde gritaron: "Agua sí, amoniaco no". La planta de Fermachem se espera que produzca al menos 100 mil toneladas de fertilizante nitrogenado al año. Este proyecto es impulsado por la empresa Fermaca Dreams con el respaldo de los gobiernos de los tres niveles





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