Familiares de internos bloquean avenidas en Tepic para exigir la salida de Carlos César López Herrera por abusos graves en el centro de reclusión El Rincón.

Una multitud de familiares de personas internas realizó una serie de bloqueos matutinos en las principales avenidas de acceso a Santa Fe, en la ciudad de Tepic, Nayarit. El objetivo central de esta movilización es la inmediata destitución de Carlos César López Herrera, quien se desempeña como el director del Centro Federal de Readaptación Social número 4, conocido popularmente como el penal de El Rincón. Los integrantes de estos bloqueos denuncian presuntos abusos de autoridad al interior del centro penitenciario, generando complicaciones viales significativas para los conductores que transitaban por la zona.

Denuncias de Abusos y Violaciones de Derechos

El centro de reclusión en Tepic ha sido objeto de denuncias públicas y acciones legales debido a graves violaciones a los derechos de las personas privadas de la libertad, según los informes recopilados por los manifestantes. Entre los señalamientos más críticos destacan la negligencia médica y la falta crónica de medicamentos, lo que provoca que la salud de internos con padecimientos como diabetes empeore drásticamente por la ausencia de atención oportuna e insumos para tratar infecciones. Esta situación refleja una crisis humanitaria interna que los familiares exigen resolver mediante la remoción de la alta dirección.

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Además de los fallos médicos, se reportan condiciones inhumanas y tratos crueles por parte de los custodios, incluyendo agresiones físicas, golpes y humillaciones sistemáticas. Los detenidos también enfrentan porciones mínimas de comida en mal estado y una constante escasez de agua potable, agravando su vulnerabilidad. LaRestriction de la comunicación y las visitas es otra práctica denunciada, ya que se niega la entrada a los familiares sin justificación clara, mientras se aplican amenazas o castigos para mantener incomunicados a los reclusos. Estas prácticas constituyen una violación directa a los estándares básicos de dignidad humana.

El panorama operativo del penal se ve afectado por una red de corrupción interna que ha llevado a un presunto colapso administrativo, exacerbado por disputas entre grupos delictivos dentro de las celdas. Las autoridades federales han actuado en ciertos expedientes históricos relacionados con estos abusos; por ejemplo, la Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso de elementos policiales implicados en actos de tortura dentro del penal de El Rincón. Estos procesos judiciales demuestran la gravedad de los hechos, aunque los manifestantes argumentan que las acciones legales no han sido suficientes para detener las irregularidades diarias.

Impacto en la Vialidad de Tepic

La movilización ciudadana generó afectaciones directas a los automovilistas que transitaban por las arterias principales, obligando a las autoridades de tránsito a recomendar a los conductores evitar el área y utilizar vías alternas para llegar a sus destinos con seguridad. Los bloqueos se extendieron por las calles cercanas a la glorieta de Santa Fe, donde se concentró la mayor parte de la presión social y política durante la mañana. La interrupción del flujo vehicular evidenció la determinación de los grupos familiares para atraer la atención de los medios y las instituciones gubernamentales sobre las condiciones inaceptables en las prisiones.

Hasta el momento, los manifestantes mantienen firme su exigencia de la destitución de Carlos César López Herrera como condición sine qua non para levantar los bloqueos. La situación en la glorieta de Santa Fe continúa en desarrollo, mientras los familiares esperan una respuesta concreta por parte de las instancias competentes. La presión pública sigue siendo la herramienta principal para intentar garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de los internos en el CEFERESO número 4, un caso que ha trascendido las fronteras locales para convertirse en un símbolo de la lucha contra la impunidad en el sistema penitenciario mexicano.