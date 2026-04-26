Manifiesto del Autor del Ataque en Washington Revela Planificación y Motivaciones

Un extenso manifiesto del autor del tiroteo en Washington D.C. revela una planificación meticulosa y una justificación basada en la creencia de que debía impedir que el presidente Trump continuara en el poder. El documento detalla objetivos prioritarios y una crítica a la seguridad del evento.

El individuo responsable del ataque a tiros en Washington D.C. , identificado como Cole Allen , dejó un extenso manifiesto antes de perpetrar el acto. Este documento de 1,052 palabras, obtenido por The New York Post, revela una planificación meticulosa y una justificación basada en la creencia de que debía impedir que un individuo que describe como un “pedófilo, violador y traidor” – una clara alusión al presidente Donald Trump – continuara en el poder.

Allen detalló en su manifiesto una lista de objetivos prioritarios, incluyendo a altos funcionarios de la administración Trump como Marco Rubio y Pete Hegseth, con la notable excepción de Kash Patel, el director del FBI. El autor del ataque, de 31 años, argumenta que sus acciones son las de un ciudadano que se niega a tolerar la corrupción y la maldad que, según él, emanan del gobierno.

En un intento de minimizar el daño a terceros, Allen especificó que utilizaría perdigones en lugar de balas sólidas, con la esperanza de que los disparos no atravesaran las paredes y afectaran a personas inocentes. A pesar de esta aparente consideración, el manifiesto revela una visión distorsionada y peligrosa, donde la mayoría de las personas que asistieron al evento son consideradas cómplices por su mera presencia.

El manifiesto también expone una crítica mordaz a la seguridad del hotel Washington Hilton, donde se llevó a cabo la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca. Allen expresa su sorpresa ante la aparente falta de medidas de seguridad, describiendo la situación como “insana” y afirmando que pudo introducir múltiples armas sin ser detectado.

Compara la seguridad con la que se esperaría en un evento de tal magnitud con la de un hotel ordinario, sugiriendo que cualquier persona con intenciones maliciosas podría haber cometido un acto similar. Además, Allen establece reglas de combate en su manifiesto, excluyendo a ciertos grupos de personas – empleados del hotel, invitados y personal de seguridad – como objetivos, a menos que representaran una amenaza directa.

Sin embargo, enfatiza que estaría dispuesto a “pasar por encima de casi todos” para alcanzar a sus objetivos principales, justificando esta actitud con la creencia de que aquellos que asistieron al evento son cómplices de los actos del presidente Trump. Esta lógica retorcida subraya la profundidad de su radicalización y su falta de empatía hacia las posibles víctimas. El documento incluye una sección de “réplicas” a posibles objeciones, donde Allen aborda argumentos morales y religiosos.

En respuesta a la idea cristiana de “poner la otra mejilla”, argumenta que esta práctica solo es válida cuando uno mismo es oprimido, y que en este caso, él está actuando en defensa de las víctimas de la administración Trump. Esta reinterpretación selectiva de principios religiosos sirve para justificar sus acciones violentas y demonizar a sus oponentes. Las revelaciones del manifiesto se producen después de que el presidente Trump sugiriera que el atacante estaba motivado por un “odio anticristiano”.

Cole Allen, quien viajó desde Los Ángeles para llevar a cabo el ataque, permanece bajo custodia en un hospital para una evaluación psiquiátrica y se espera que comparezca ante un tribunal federal en Washington D.C. La investigación continúa para determinar el alcance total de su planificación y las posibles conexiones con otros individuos o grupos extremistas.

El incidente ha generado un debate sobre la seguridad en eventos de alto perfil y la necesidad de abordar la radicalización y la violencia política





LaCronicaDeHoy / 🏆 34. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cole Allen Tiroteo Washington D.C. Manifiesto Donald Trump

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Balacera en Teotihuacán: tres heridos por ataque armado continúan hospitalizadosBalacera en Teotihuacán: tres heridos por ataque armado continúan hospitalizados

Read more »

Detenido autor de disparos en hotel de Washington D.C. durante cena de corresponsalesUn tiroteo interrumpió la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington D.C., donde asistía el presidente Donald Trump. El autor ha sido detenido tras realizarse al menos 8 disparos en el lobby del hotel Hilton. Trump y su esposa fueron evacuados por el Servicio Secreto.

Read more »

Cole Allen, el autor del ataque a la cena de corresponsales: ¿Quién es el tirador?Se revela información sobre Cole Allen, el ingeniero de 31 años responsable del ataque durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca. Se detallan sus estudios, experiencia laboral y su conexión con un videojuego de temática bélica.

Read more »

Revelan presunto manifiesto de Cole Allen: se hacía llamar “El Asesino Federal Amistoso'De acuerdo con reportes preliminares, el individuo habría intentado ingresar al área principal del evento armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos

Read more »

Cole Allen, el autor del tiroteo en la Cena de Corresponsales de la Casa BlancaUn profesor identificado como Cole Allen disparó contra el presidente Donald Trump durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, generando caos y una rápida respuesta del Servicio Secreto. Las autoridades investigan los motivos del ataque y Allen permanece bajo custodia.

Read more »

Atacante de cena en Washington asegura que todo el gabinete de Trump era su objetivo; llama ‘traidor’ a presidenteDifunden supuesto manifiesto de tirador

Read more »