Miles de personas se unieron en las calles de Francia para protestar contra la ley de presunción de legítima defensa policial y la crisis económica.

En el quinto sábado consecutivo, miles de ciudadanos tomaron las calles de Francia para realizar una nueva ronda de manifestaciones. El motivo principal de este movimiento social es el rechazo al proyecto de ley que debate el Parlamento y que busca reforzar la protección de los policías que utilizan sus armas. Este acto se produce en un contexto de creciente tensión política y social en todo el país.

Contexto Social y Político Actual

La sociedad francesa lleva más de un mes experimentando bloqueos institucionales y protestas masivas. Esta agitación se desarrolla antes de las elecciones presidenciales de 2027, las cuales buscarán elegir al sucesor de Emmanuel Macron. Las concentraciones han sido en su mayoría pacíficas, aunque algunos encuentros han presentado episodios esporádicos de violencia, lo que ha aumentado la preocupación entre la población.

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Posiciones de los Participantes en la Plaza

En la plaza de la República de París, los manifestantes expresaron su descontento de manera directa. Un participante gritó a través de un megáfono: ¡sin justicia no hay paz!, mientras la multitud salía a la calle. Benjamín Ball, miembro del movimiento de los Chalecos Amarillos, fue uno de los miles de personas que se reunieron en la capital, acompañado por estudiantes y sindicalistas que buscan visibilizar sus demandas ante el gobierno.

La Ley de Presunción de Legítima Defensa

Uno de los focos de la protesta es la propuesta legislativa que otorgaría a los agentes de policía la presunción de legítima defensa al usar sus armas. Adrien, un músico de 20 años que llegó con una orquesta de voluntarios, declaró que este proyecto genera miedo y reforzará la impunidad policial. Este sentimiento se intensifica tras un incidente en octubre, donde los gases lacrimógenos alcanzaron a un grupo similar de músicos que participaba en una protesta anterior.

Cifras de Participación y Cierre del Evento

Según las autoridades francesas, alrededor de 146 mil personas participaron en las manifestaciones celebradas el 7 de noviembre en toda Francia. Esta cifra representa un descenso significativo comparado con los fines de semana anteriores. A pesar de la reducción en la asistencia, la movilización mantiene su fuerza como un canal de presión contra el encarecimiento del costo de la vida y las reformas legislativas propuestas.